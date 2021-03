Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Dieb entwendet Taschenlampen

Wie sich erst jetzt herausstellte, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Montag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 19.45 Uhr, Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Hang". Ersten Ermittlungen zufolge gelangte der Täter über ein ausgehebeltes Fenster im Untergeschoss in die Wohnräume des Gebäudes, wo er sämtliche Zimmer durchsuchte. Außer zwei Taschenlampen, die der Dieb in der Tatzeit entwendet haben soll, wurde nichts gestohlen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Einbruchs und bittet Personen, die in dem fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Vorfahrtsmissachtung

Nicht unerheblichen Sachschaden von etwa 20.000 Euro verursachte ein 60-jähriger BMW-Fahrer, der am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr auf der K 8205 mit dem VW eines 62-jährigen Fahrzeuglenkers kollidierte. Der von Feldhausen kommende 60-Jährige war in Richtung Harthausen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die K 8205 übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen VW des 62-Jährigen. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der VW nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, wo er schließlich auf einem Acker neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Holzschuppen mit Farbe besprüht

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, besprühten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 01.01.2021, und Dienstag, 02.03.2021, einen Geräteholzschuppen im Stockäckergraben mit unterschiedlichen Farben und undefinierbaren Zeichen. Die zurückgelassenen Schäden von etwa 300 Euro deuten auf Farbschmierereien hin, die identisch an anderer Örtlichkeit vorgefunden wurden und mutmaßlich auf dieselben Täter zurückzuführen sein dürften. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Trunkenheitsfahrt

Seine Autofahrt vorzeitig beenden musste ein 62-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr zwischen Pfullendorf und Mottschieß von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein hinter dem Mann herfahrender Zeuge alarmierte die Polizei, als er die auffällige Fahrweise des 62-Jährigen bemerkt hatte. Bei der Überprüfung des Golf-Fahrers wies dieser erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen auf. Eine daraufhin durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen beachtlichen Wert von über zwei Promille. Nachdem die Polizisten die Fahrzeugschlüssel des Pkw sichergestellt hatten, musste der 62-Jährige die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pfullendorf

64-jähriger Pkw-Fahrer unter Alkoholeinwirkung

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 64-jähriger Pkw-Fahrer, der am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt wurde. Neben fehlenden Fahrzeugkennzeichen konnten die Polizeibeamten bei der Überprüfung deutlichen Alkoholgeruch im Pkw des 64-Jährigen feststellen. Eine daraufhin durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Alkoholwert von über 1,3 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten. Nachdem die Polizisten dem Mann die Weiterfahrt untersagt hatten, wurde er aufgrund seines psychischen Zustands zur Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Saulgau

Alkoholisierter Radfahrer gerät in Polizeikontrolle

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss nun ein 32-jähriger Radfahrer rechnen, der am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr im Stadtgebiet von der Polizei gestoppt wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von nahezu 1,7 Promille. Seine Fahrt durfte der Mann nicht mehr fortsetzen. Stattdessen musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Mengen

Unbekannter besprüht Wahlplakate mit Farbe

Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließ ein unbekannter Täter, der in der Zeit von Samstag, 27.02.2021, bis Sonntag, 28.02.2021, mehrere Wahlplakate im Stadtgebiet mit schwarzer Farbe und rechtsextremen Inhalten besprühte. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die in dem fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unbekannte zünden Wahlplakat an

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz vor 3 Uhr ausrücken, weil Unbekannte ein Wahlplakat, das in ca. 1,80 Metern Höhe an einer Straßenlaterne in der Hauptstraße angebracht war, in Brand gesetzt hatten. Polizeibeamte entdeckten das Feuer, das sich nur wenige Meter von einem Wohnhaus entfernt befand, bei einer nächtlichen Streifenfahrt im Stadtgebiet. Der Sachschaden, den die unbekannten Täter zurückließen, beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

