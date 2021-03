Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gefahrstoff tritt aus - Gefahrgutzüge im Einsatz

Isny (ots)

Auf einem Firmengelände in der Bühlbergstraße ist am Nachmittag ein Gefahrstoff ausgetreten. Gegen 15 Uhr traten mutmaßlich wegen eines technischen Defekts an einer Reinigungsmaschine mehrere Liter einer Chemikalie aus. Etwa 20 Arbeiter der Firma verließen sofort die Gefahrenstelle und das Gebäude. Die Gefahrgutzüge aus Isny, Leutkirch und Bad Wurzach wurden alarmiert und rückten mit entsprechender Schutzausstattung an. Mit einem Bindemittel fingen die Wehrleute die Flüssigkeit auf und transportierten sie in speziellen Behältnissen ab. Im Anschluss wurde das Gebäude gelüftet. Verletzt wurden niemand, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt an der Reinigungsmaschine aus. Neben einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr waren auch mehrere Rettungswagen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell