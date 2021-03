Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lkw schwenkt in Kurve aus

Etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 17.15 Uhr an der Einmündung Meersburger Straße / B 31 ereignet hat. Sowohl ein Lastwagenfahrer als auch eine 35-jährige Fiat-Fahrerin wollten nach links in Richtung Immenstaad auf die Bundesstraße 31 einbiegen. Die Pkw-Lenkerin fuhr im Kurvenbereich auf der linken Fahrspur am Sattelzug vorbei und unterschätzte dabei das Ausschwenken des Aufliegers. Im Kurvenbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Während am Lkw-Gespann kein Sachschaden entstand, war der Fiat nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Immenstaad

Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Immenstaad, nachdem ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer am Montag kurz nach 14 Uhr auf der B 31, an der Einmündung zur Meersburger Straße, einen Unfall verursachte und anschließend wegfuhr. Der Unbekannte war auf der B 31 aus Richtung Immenstaad kommend unterwegs und bemerkte zu spät, dass er mit seinem Gespann nicht auf die B 31 neu weiterfahren darf. Um nach rechts in Richtung Fischbach abzubiegen, setzte er seinen Lastwagen zurück und übersah dabei den hinter ihm stehenden Renault eines 55-Jährigen. Nach der Kollision, bei der am Renault etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand, setzte der Lkw-Lenker seine Fahrt fort. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

Meckenbeuren - Liebenau

Einbruch

Nachdem sich ein Unbekannter in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen unerlaubt Zutritt zu einem Gebäude in der Hangstraße verschafft hat, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Der Täter hebelte im Gebäudeinneren eine Tür auf und entnahm aus einer Kasse einen vierstelligen Bargeldbetrag. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag gegen 12.30 Uhr auf der L 200 a zwischen Überlingen und Deisendorf ereignete. Ein 86 Jahre alter VW-Fahrer fuhr von der Rengoldshauser Straße nach links auf die Landstraße ein und übersah dabei den Skoda einer von links kommenden 23-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurden sowohl die junge Frau, als auch der Unfallverursacher und dessen 80-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden von Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Sachschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers auf etwa 15.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Skoda auf etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen war aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Landstraße bis etwa 14.15 Uhr voll gesperrt.

Meersburg

Pkw zerkratzt

Nachdem Unbekannte in Nacht von Sonntag auf Montag einen in der Hans-Dieter-Straße geparkten Fiat Punto zerkratzt haben, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Der am schwarzen Wagen verursachte Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Owingen

Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, ereignete sich am Montag gegen 17.15 Uhr auf der K 7788 bei Hohenbodman. Ein 32-Jähriger war mit seiner Mercedes G-Klasse aus Taisersdorf kommend in Richtung Owingen unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der Wagen kollidierte mit dem Ford eines entgegenkommenden 53-Jährigen. Der Ford Focus wurde durch den Aufprall nach rechts von der Straße abgewiesen und kam neben einem Baum zum Stehen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Schaden am Mercedes auf etwa 10.000 Euro beziffert wird, entstand am Ford ein solcher von etwa 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Kreisstraße bis etwa 18.45 Uhr voll gesperrt.

Deggenhausertal

Betrunken mit Auto unterwegs

Mit Konsequenzen muss eine 47-jährige Autofahrerin rechnen, die am Montagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Fahrerin fiel den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch im Atem der Frau auf. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von nahezu zwei Promille ergab, musste sie die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. Auf die 47-Jährige kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

