Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Wald

43-jährige Autofahrerin prallt gegen Hauswand

Mutmaßlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war eine 43-jährige Hyundai-Fahrerin, die in der Nacht zum heutigen Montag gegen 1 Uhr in einer scharfen Linkskurve zur Von-Weckenstein-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Dabei kam der Wagen der Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte, nachdem er über einen erhöhten Bordstein gefahren war, gegen die Hauswand eines Gebäudes. Anschließend streifte der Hyundai an der Gebäudemauer entlang und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Während am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand, wird der Schaden am Gebäude auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Herdwangen-Schönach

Unbekannter beschädigt Holzrückemaschine

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Holzrückemaschine, die auf einer Wiese neben einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberndorf und Heggelbach abgestellt war, mutwillig demolierte. Beschädigungen hinterließ der Unbekannte unter anderem an Front-und Seitenscheiben, Scheinwerfern und Scheibenwischern, Radio und Fahrzeugspiegeln. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Landwirt stürzt knapp sechs Meter in Tiefe

Schwere Verletzungen zog sich ein 56-jähriger Hofeigentümer zu, als er am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr aus dem zweiten Stock eines Heulagers in Aach-Linz knapp sechs Meter in die Tiefe stürzte. Die genaue Ursache des Sturzes ist bislang unklar. Durch den heftigen Aufprall am Boden erlitt der 56-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bad Saulgau

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Aufgrund ihrer verdächtigen Fahrweise fiel eine 50-jährige Pkw-Fahrerin einer Streifenwagenbesatzung auf, die am Samstagabend gegen 18.45 Uhr von Schwarzenbach in Richtung Bad Saulgau unterwegs war. Im Stadtgebiet konnte die 50-Jährige schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. In der Folge ordneten die Beamten eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus an und beschlagnahmten den Führerschein der Frau. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

