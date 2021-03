Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Trickbetrüger am Werk

Trickbetrüger, die versuchten mit dem sogenannten Enkeltrick an Bargeld zu kommen, waren am Freitag im Landkreis Ravensburg unterwegs.

Zahlreiche Bürger, die betrügerische Telefonanrufe bekamen, erkannten die Betrugsmasche zwar schnell, doch eine 85-Jährige aus Ravensburg brachten die Täter um ihr Erspartes. In dem Glauben, ihre Enkelin bei der Abwicklung eines Verkehrsunfalls zu unterstützen, hob die betagte Frau zweimal eine fünfstellige Geldsumme von ihrem Konto ab und übergab sie den Betrügern.

In einem anderen Fall hat eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert, dass ein 79-Jähriger aus Fronreute einen größeren Geldbetrag an die Trickbetrüger zahlte. Die Täter gaukelten dem Senior vor, dass sich seine Tochter in einer Notlage befinde und dringend Geld benötige. Die Bankangestellte verständigte die Polizei, die bei der ausgemachten Geldübergabe einen dringend tatverdächtigen 19-Jährigen festnahm.

Gegen ihn wird nun wegen versuchten bandenmäßigem Betrugs ermittelt. Ob die oben genannten Taten in Verbindung stehen, ist ebenfalls Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Ravensburg

Mülleimer angezündet

Einen Papiercontainer sowie neben dem Container befindlichen Sperrmüll hat ein Unbekannter am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Höllwaldstraße angezündet. Ein Streugutcontainer wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Ravensburg hat Ermittlungen gegen den bislang unbekannten Brandstifter eingeleitet. Hinweise werden unter Tel. 0751/ 803-3333 erbeten.

Ravensburg

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein Autofahrer, der am Mittwochnachmittag in der Elisabethenstraße von einer Polizeistreife kontrolliert worden war. Der 24-Jährige zeigte Anzeichen für vorrausgegangenen Drogenkonsum und nachdem ein Schnelltest diesen Verdacht bestätigte, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Auf ihn kommen nun eine Anzeige wegen Fahrens und Drogeneinfluss sowie ein Bußgeld, ein Fahrverbot und ein Punkt im Verkehrsregister zu.

Horgenzell

Körperliche Auseinandersetzung

In Hasenweiler ist es am Sonntag gegen 23 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 33-Jähriger wurde nach einem vorrausgegangenen verbalen Streit von einem 28-Jährigen so verletzt, dass er im Nachgang in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Die genauen Abläufe der Tat klärt nun das Polizeirevier Ravensburg.

Weingarten

Akku löst Brand aus

Ein Akku hat am Sonntagmorgen in der Gartenstraße einen Brand ausgelöst und damit zum Einsatz der Feuerwehr geführt. Das Gerät fing offensichtlich während des Ladens Feuer. Die Flammen schwärzten eine Hauswand, griffen aber nicht auf das Wohngebäude über. Der 35 Jahre alte Bewohner konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Brandbekämpfer selbstständig löschen. Wegen des Verdachts, dass er währenddessen eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte, wurde der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

Leutkirch

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 465 in Höhe der Anschlussstelle Leutkirch sind am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr die beiden Fahrzeuglenker leicht verletzt worden. Eine 32 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte aus Richtung Leutkirch kommend an der Anschlussstelle nach links auf die Autobahn in Richtung München abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Mercedes. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge schleuderte der Skoda in die Leitplanke und kam danach zum Stehen. Die Unfallverursacherin musste aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Skoda und dem Wagen des 49 Jahre alten Mercedes-Fahrers entstand insgesamt ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Beide Autos mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Bad Wurzach

Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Stark beschädigt hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag einen im Ziegelwiesenweg geparkten VW Touareg. Der Täter schlug die Frontscheibe ein, trat die Außenspiegel ab, zerkratzte den Wagen an mehreren Stellen und schlug Dellen in den Lack. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/ 8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Wohnhaus beschmiert

In der Zeit zwischen Freitagabend und dem frühen Samstagmorgen hat ein Unbekannter die Fassade eines Wohnhauses in der Praßbergstraße mit Filzstiften beschmiert. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise auf die Tat und den Täter werden unter Tel. 07522/ 984-0 entgegengenommen.

