PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 01.03.2021 18-jähriger Tatverdächtiger nach Raub auf Tankstelle in Haft

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Wangener Straße am Freitag kurz nach 17 Uhr hat das Amtsgericht Ravensburg Haftbefehl gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Der junge Mann hatte einen Angestellten der Tankstelle hinter der Theke mit einem Fleischermesser bedroht und die Herausgabe von Geld und Zigaretten gefordert. Im Verkaufsraum bedrohte er zudem mehrere Kunden. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß und konnte vom Tankstellenbesitzer zunächst verfolgt werden. Weitere Zeugen gaben einer Polizeistreife den entscheidenden Hinweis zur Fluchtrichtung des 18-Jährigen, woraufhin dieser kurz darauf festgenommen werden konnte. Die Tasche mit dem erbeuteten Bargeld im vierstelligen Euro-Bereich sowie mehrere Stangen Zigaretten hatte der Tatverdächtige auf seiner Flucht versteckt. Er wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Der strafrechtlich bislang noch nicht vorbelastete 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hier unsere Meldung vom 26.02.2021:

Leutkirch

Junger Mann nach Tankstellenüberfall festgenommen

Eine Tankstelle in der Wangener Straße überfallen hat am Freitagnachmittag ein 18 Jahre alter Mann. Der Tatverdächtige verlangte unter Vorhalt eines Messers von einem Mitarbeiter die Herausgabe des Kasseninhalts und Zigaretten. Er erbeutete Bargeld und Zigaretten und flüchtete zu Fuß. Zeugen des Vorfalls verfolgten den Mann und machten eine verständigte Polizeistreife auf den Flüchtigen aufmerksam. Die Beamten nahmen den 18- Jährigen nach kurzer Verfolgung in der Künkelinstraße fest.

