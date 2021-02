Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Baienfurt - Autos beschädigt - Zeugen gesucht

In der Weidenstraße / Storchenstraße wurden am Samstag, 27.02.2021, zwischen 10:00 Uhr - 11:10 Uhr insgesamt 6 Fahrzeuge beschädigt. Die unbekannte Täterschaft riss an allen Fahrzeugen die Scheibenwischer ab und verkratzte die Scheiben. Zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 0751/803-6666, beim Polizeirevier Weingarten, zu melden.

Kißlegg - Manipulation von Fahrtenschreibern und EG-Kontrollgeräten

Am Samstagnachmittag, 27.02.2021, wurden auf der A96 bei Kißlegg mehrere LKW kontrolliert. Bei 3 ausländischen Fahrern wurde festgestellt, dass man manipulativ auf die Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten eingewirkt hatte. Hierdurch war ein Lenken trotz Ruhezeitaufschrieb möglich. Allen 3 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete bei allen eine Sicherheitsleitung an.

