Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 26/27.02.21 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Unbekannte schießen auf Geschwindigkeitsmessanlage

Durch Schüsse beschädigt wurde die Verglasung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Maybachstraße, Höhe Brunnenstraße. Eine Tatzeit kann nicht benannt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Immenstaad

Rücksichtloser Überholer gefährdet anderen Pkw - Polizei sucht Zeugen

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es am Freitag gegen 21.10 Uhr auf der B 31 bei Immenstaad. Der 23jährige Fahrer eines Mini Coopers fuhr von Immenstaad in Richtung Hagnau. In Höhe einer dortigen Tankstelle überholte er bereits einen Pkw und überfuhr dabei die Abbiegespur und eine Sperrfläche. Dann überholte er einen weiteren Pkw, obwohl ein Fahrzeug entgegenkam. Derjenige, der überholt wurde, musste scharf abbremsen, um dem Mini ein Einscheren zu ermöglichen, bevor es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw gekommen wäre. Das Polizeirevier Überlingen (Tel. 07551/8040) bittet nun den Fahrer, der im Bereich der Sperrfläche überholt wurde und den Fahrer des entgegenkommenden Pkw sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell