PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Leutkirch

Junger Mann nach Tankstellenüberfall festgenommen

Eine Tankstelle in der Wangener Straße überfallen hat am Freitagnachmittag ein 18 Jahre alter Mann. Der Tatverdächtige verlangte unter Vorhalt eines Messers von einem Mitarbeiter die Herausgabe des Kasseninhalts und Zigaretten. Er erbeutete Bargeld und Zigaretten und flüchtete zu Fuß. Zeugen des Vorfalls verfolgten den Mann und machten eine verständigte Polizeistreife auf den Flüchtigen aufmerksam. Die Beamten nahmen den 18- Jährigen nach kurzer Verfolgung in der Künkelinstraße fest.

