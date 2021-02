Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannter hinterlässt Kratzer am Pkw

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Mittwoch, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, einen Skoda, der in der Brenzkofer Straße abgestellt war, mutwillig im Bereich der hinteren Fahrzeugtüre zerkratzt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Polizei beschlagnahmt Schreckschusspistole

Eine Schreckschusspistole und mehrere Patronen beschlagnahmten Polizeibeamte am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Anton-Günther-Straße. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt, nachdem er zwei Personen beobachtet hatte, die in einem Garten mit einer Pistole in die Ferne schossen. Die Beamten konnten einen 20-jährigen Tatverdächtigen sowie seine 19 Jahre alte Freundin ausfindig machen, gegen die nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird.

Gammertingen

Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen zog sich ein 43-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Hohenzollernstraße zu. Eine von der August-Reiser-Straße kommende 68-jährige Lenkerin eines VW Golf übersah beim Linksabbiegen die Suzuki des ebenfalls von links kommenden vorfahrtsberechtigen Motorradfahrers. Aufgrund der Verletzungen, die der 43-Jährige durch die Kollision erlitt, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Während am Pkw Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand, wird der Schaden am Motorrad auf etwa 2.500 Euro beziffert. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Inzigkofen

Auffahrunfall

Sachschaden von über 3.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen kurz nach 10 Uhr zwischen Inzigkofen und Vilsingen ereignet hat. Während ein von Inzigkofen kommender 53-Jähriger die Geschwindigkeit seines Pkw verkehrsbedingt reduzierte, fuhr eine 61-Jährige, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, auf den Wagen des 53-Jährigen auf. Personen wurden keine verletzt.

Bad Saulgau

70-Jähriger übersieht Pkw beim Überholen

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen zweier Pkws, die am Donnerstagvormittag gegen 11.45 Uhr bei einem Überholmanöver auf der L 283 zwischen Renhardsweiler und Bierstetten zusammenstießen. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Renhardsweiler unterwegs. Auf einer Geraden scherte der Mann aus, um einen vor ihm vorausfahrenden Mercedes und einen Lkw zu überholen. Der 70-jährige Lenker des Mercedes setzte in diesem Moment ebenfalls zum Überholen an und übersah dabei den Audi des 52-Jährigen. Durch den seitlichen Zusammenstoß geriet der Wagen des 52-Jährigen zunächst ins Schleudern. Anschließend überfuhr er einen Leitpfosten und kam, nachdem er über eine Leitplanke geschanzt war, auf der Fahrbahn zum Stehen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

