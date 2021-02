Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrug am Bankschalter

Ermittlungen wegen Betrugs hat die Polizei Friedrichshafen aufgenommen, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag gegen 10.45 Uhr an einem Bankfilialen-Schalter versucht hatte, unberechtigt einen vierstelligen Betrag abzuheben. Hierfür zeigte er einen gefälschten ausländischen Ausweis vor. Als die aufmerksame Bankangestellte feststellte, dass weder das Lichtbild mit der Person, noch die Unterschrift übereinstimmte, verließ der sichtlich immer nervöser werdende Unbekannte die Bank. Die verständigte Polizei stellte fest, dass es sich bei dem zurückgelassenen Identitätsdokument um eine Totalfälschung handelte. Der Tatverdächtige, der eine Schiebermütze trug und als über 180 cm groß, hager und etwa 45 Jahre alt beschrieben wird, konnte in der näheren Umgebung nicht mehr angetroffen werden. Zu einer Geldübergabe kam es nicht.

Friedrichshafen

Pkw kollidiert mit Laterne - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen suchen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in der Zeppelinstraße ereignet hat. Ein 19-Jähriger war mit seinem Mercedes von Manzell in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihm, eigenen Angaben zufolge, ein älterer silberfarbener Mercedes entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, habe er nach rechts ausweichen müssen, wo er schließlich mit einer Straßenlaterne kollidierte. Der Unbekannte sei nach dem Unfall weitergefahren. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Mercedes des 19-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während am Wagen des jungen Mannes Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, kann dieser an der Laterne noch nicht genau beziffert werden. Der 19-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch zur vorsorglichen Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entgegenkommende Pkw konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ereignete sich am Donnerstagmittag kurz vor 13 Uhr in der Hauptstraße. Ein 74-Jähriger befuhr die Tettnanger Straße mit seinem VW Golf und bog nach links auf die B 30 ein. Dabei übersah er den VW Golf eines 22-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der in diesem Moment aus Ravensburger Richtung nach links in die Tettnanger Straße abbog. Durch den Zusammenstoß im Einmündungsbereich geriet der Wagen des Jüngeren ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem VW UP eines 18-Jährigen, der hinter dem 74-Jährigen fuhr. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Während am Wagen des Unfallverursachers und am Wagen des 18-Jährigen jeweils etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser beim Auto des 22-Jährigen auf 4.000 Euro beziffert. Beide VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Tettnang

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Etwa 8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.45 Uhr im Kreisverkehr Wangener- / Riedheimer Straße ereignet hat. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den Mazda einer 64-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf jeweils 4.000 Euro beziffert.

Uhldingen-Mühlhofen

Parkrempler

Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte eine 75-jährige Daimler-Fahrerin, als sie am Donnerstag gegen 16.45 Uhr beim rückwärts Ausparken in der Straße "Siedlungshof" ein geparktes Wohnmobil touchierte. Während am Pkw geringer Schaden entstand, beläuft sich dieser am Fiat-Ducato auf etwa 2.500 Euro.

Frickingen

Von Grundstück auf Straße gefahren - Unfall

Sachschaden entstand am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr, als eine 19-jährige VW-Fahrerin aus einem Grundstück auf die Straße fuhr und dabei den Toyota einer 50-Jährigen übersah, die auf der Austraße unterwegs war. Bei der Kollision wurde glücklicherweise niemand verletzt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Am Toyota fällt dieser geringer aus.

Frickingen

Auto zerkratzt

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr einen ein der Altheimer Straße am Fahrbahnrand geparkten Mazda zerkratzt hat, ermittelt der Polizeiposten Salem wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Tat gegeben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07553/82690 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

