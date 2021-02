Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Stetten am kalten Markt

Polizeibeamte beleidigt und Angegriffen

Am Samstag gegen 20:15 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Neidinger Straße eine Ruhestörung, ausgehend von einer Party in den Schrebergärten. Beim Eintreffen der Polizei stellten die Beamten mindestens 13 Personen fest. Als die Personengruppe auf den Coronaverstoß angesprochen wurde, zeigten sie sich äußerst uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten. Des Weiteren weigerten sie sich ihre Personalien anzugeben. Bei dem anschließenden Versuch die Personalien der Anwesenden festzustellen konnten mehrere unerkannt flüchten. Ein 19-jähriger, deutscher Mann griff unterdessen die anwesenden Polizeibeamten an und beleidigte sie mehrfach. Der Beschuldigte muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

