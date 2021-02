Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 19/20.02.21 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Jugendliche werden von einer aggressiven Gruppe attackiert

Zwei junge Männer waren am Freitag gegen 19.40 Uhr am Romanshorner Platz in Friedrichshafen unterwegs. Unvermittelt kam dort eine Gruppe von 5 aggressiven Personen auf sie zu. Einer aus der Gruppe schlug einem Jugendlichen mehrmals gegen Kopf und das Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Aus der Gruppe heraus wurden Steine auf die Beiden geworfen. Ein Stein traf die Scheibe eines dortigen Lebensmittelmarktes, die beschädigt wurde. Einer der Täter konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Ermittlungen zu den anderen dauern an.

Friedrichshafen

Polizist wird bei Verfolgung verletzt.

In einem aktuellen Ermittlungsfall wollten Polizeibeamte am Freitag gegen 21.20 Uhr die Personalien eines Mannes in der Seewiesenstraße feststellen. Dieser flüchtete aber zu Fuß. Der verfolgende Beamte konnte ihn schließlich einholen und es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf beide Personen stürzten. Der 20jährige Flüchtige wehrte sich dann massiv gegen den Beamten. Der Beamte wurde dadurch nicht unerheblich verletzt. Den 20jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Polizeibeamte und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell