Friedrichshafen

Autofahrer kollidiert mit drei Pkw

Etwa 6.000 Euro Sachschaden verursachte ein 47-jähriger Renault-Fahrer, als er am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Waggershauser Straße mit mehreren Pkw kollidierte. Der Renault-Zoe-Fahrer war in Richtung Colsmanstraße unterwegs und ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein. Dabei kam er jedoch auf die Gegenfahrspur und touchierte drei entgegenkommende Autos, an denen jeweils Sachschaden im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich entstand.

Friedrichshafen

Betrunkener Ladendieb

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagabend, in deutlich alkoholisiertem Zustand, Waren aus einem Lebensmittelgeschäft in der Kapellenstraße entwendet hatte. Einem Zeugen war aufgefallen, dass der Mann mehrere Fleischwaren in seinen Rucksack packte und diese im Anschluss an der Kasse nicht bezahlte. Auf Ansprache leugnete er den Diebstahl und flüchtete. Der Marktleiter verfolgte den Ladendieb bis zum Eintreffen der verständigten Polizei. Die Beamten nahmen bei dem äußerst aggressiven und vollkommen uneinsichtigen 45-Jährigen deutliche Alkoholeinwirkung wahr. Eine Atemalkoholmessung ergab letzten Endes einen Wert von 2,2 Promille. Auf den Ladendieb kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

Friedrichshafen

Radfahrer versucht Polizeikontrolle zu entkommen

Ohne jeder Verkehrsregel Beachtung zu schenken, versuchte ein 29-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend der Polizei zu entkommen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen war auf den Zweiradfahrer aufmerksam geworden, als dieser ohne erforderliche Beleuchtung verbotswidrig auf dem Gehweg der Eckener Straße unterwegs war. Beim Erblicken der Kontrollabsicht der Polizisten drehte er umgehend und flüchtete. Auch auf Blaulicht und weitere Anhaltesignale reagierte er nicht. Kurze Zeit später konnte der Radler erneut angetroffen, gestoppt und schließlich kontrolliert werden. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld zu.

Friedrichshafen / Markdorf

47-Jähriger unter Drogen

Gleich mehrere Anzeigen erwarten einen 47-Jährigen, der am Donnerstag für mehrere Polizeieinsätze verantwortlich war. Der Mann war im Laufe des Tages wegen Betäubungsmittel-Intoxikation in das Klinikum in Friedrichshafen eingeliefert worden. Bei seiner Entlassung gegen 21.12 Uhr entwendete er ein elektrisches Zweirad, das vor dem Eingang des Krankenhauses stand, und fuhr damit weg. Der 47-Jährige konnte zwar bei der eingeleiteten Fahndung nicht angetroffen werden, fiel jedoch am späten Donnerstagabend im Bereich Markdorf wieder negativ auf. Weil er offensichtlich den Schlüssel seiner Wohnung nicht auffand, brach er ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Dabei zog er sich wiederum tiefe Schnittwunden zu und musste ärztlich versorgt werden. Um weitere Störungen zu verhindern, musste er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeirevier Friedrichshafen verbringen. Da der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel dabeihatte, kommt auf ihn eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Des Weiteren muss er sich wegen Diebstahls und der Sachbeschädigung verantworten. Da er offensichtlich stark unter Drogeneinwirkung stand und es sich bei dem gestohlenen Rad rechtlich um ein Kleinkraftrad handelte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und zeigen ihn zusätzlich auch wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln an. Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die den 47-Jährigen auf dem Rad gesehen haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Verkehrsunfallflucht

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 79-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwochmittag beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Bürgermoos einen geparkten Pkw touchiert hat und danach das Weite gesucht hat. Ein Zeuge hat den Vorfall beobachtet, das Kennzeichen notiert und die Polizei verständigt. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 500 Euro.

Oberteuringen

Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 57-jähriger Autofahrer, als er am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr bei Blankenried auf glatter Straße mit seinem VW Bora nach rechts von der L 329 abkam. Der Pkw kippte auf die Seite und kam in einem Obstgarten zum Stehen. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Kressbronn - Gohren

Unfall auf dem Weg zum Einsatz

Glück im Unglück hatte ein 19-jähriger Citroen-Fahrer, als er am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr unter der Inanspruchnahme von Sonderrechten die Straße "Zum Seglerhafen", befuhr. Auf dem Weg zu einem Feuerwehreinsatz überholte er nach der Ausfahrt aus dem Hafengelände den Fiat Ducato eines 30-Jährigen, der in diesem Moment nach links in einen Feldweg abbog. Durch die Kollision geriet der Citroen ins Schleudern und drehte sich auf der Fahrbahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Sachschaden am Citroen auf circa 3.500 Euro beziffert wird, beträgt dieser am Fiat etwa 1.500 Euro.

Kressbronn

Spiegelstreifer

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei Friedrichshafen, nachdem es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf der K 7776 zwischen Giessenbrücke und Kressbronn zu einem Spiegelstreifer kam. Ein 23-Jähriger war mit seinem BMW in Richtung Kressbronn unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw den Außenspiegel des BMW touchierte und anschließend weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch den seitlichen Aufprall brach der Spiegel ab und beschädigte das Fenster der Fahrertür. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem VW unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

26-Jähriger schneidet Kurve

Auf über 6.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Billafinger Straße entstand. Ein 26-jähriger Lenker eines VW Transporter kam in einer Linkskurve zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und streifte dort den Dacia eines ordnungsgemäß gegenkommenden 30-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Daisendorf

Pedelec-Fahrerin stürzt auf glatter Fahrbahn

Leichte Verletzungen zog sich eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin zu, als sie am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr in der Baitenhauser Straße auf glatter Fahrbahn stürzte. Bei einer Bremsung blockierte das Vorderrad und rutschte weg. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und kam zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Markdorf

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 4.000 Euro ereignete sich am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Hauptstraße. Ein 25-jähriger Skoda-Fahrer hielt beim Verlassen eines Kreisverkehrs in Richtung Bermatingen verkehrsbedingt vor einem Fußgängerüberweg an. Ein 82-Jähriger, der den Skoda-Fahrer zu spät erkannte, fuhr aus Unachtsamkeit auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Pkws wird auf rund 4.000 Euro beziffert.

