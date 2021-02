Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 19.02.2021 Polizei sucht weiterhin nach Eigentümern sichergestellter Waren

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Wie bereits Anfang Februar berichtet, gelang es Beamten des Polizeireviers Konstanz einer Bande von Paketdieben auf die Spur zu kommen. Seit Oktober verschwanden immer wieder Pakete, die bereits zugestellt und in Wohnhäusern im Stadtgebiet von Konstanz abgelegt worden waren. Unter Verdacht stehen Mitarbeiter eines Subunternehmens eines Zustelldienstes. Sie sollen Pakete, die zuvor von anderen Zustellfirmen abgelegt worden waren, gestohlen haben. Durch Hinweise und Beobachtungen zweier Frauen aus Konstanz konnte ein Tatverdächtiger auf frischer Tat überführt werden. Die Beamten durchsuchten Wohnungen und Firmenräume (siehe hierzu die u.a. Pressmitteilung).

Die Ermittlungen der Polizei führten zu weiteren Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung der Wohnungen stellten die Polizisten ebenfalls Waren aus gestohlenen Paketen sicher.

Die Polizei bittet weiterhin mögliche geschädigte Personen, auch aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, Rottweil, Sigmaringen, Bodenseekreis und Ravensburg, die seit letztem Oktober Ware bestellt haben und diese nicht erhalten haben, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden, damit ein Abgleich mit den sichergestellten Waren durchgeführt werden kann. Bisher hat sich bereits eine Vielzahl an Geschädigten gemeldet, allerdings konnte bislang nur eine geringe Menge an Waren den Geschädigten zugeordnet werden.

Die Geschädigten können sich vorzugsweise per E-Mail, unter eg-paket@polizei.bwl.de, an die Ermittlungsgruppe wenden. Hier wird Ihnen direkt ein Fragebogen zugesandt. Andernfalls kann die Hotline unter 07531 995-2341 werktags von 08.30 Uhr bis 13.00 Uhr erreicht werden.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Roth, Tel. 07531 280-2001

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531 995-1014

Ursprüngliche Pressemitteilung:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 04.02.2021 -

Bandendiebstahl von Paketen - Polizei sucht Eigentümer der Waren (Oktober 2020 - 02.02.2021)

Beamte des Polizeireviers Konstanz sind durch akribische Ermittlungsarbeit in den letzten Wochen einer Bande von Paketdieben auf die Spur gekommen. Seit Oktober verschwanden immer wieder zugestellte Pakete, die in Wohnhäusern im Stadtgebiet von Konstanz abgelegt waren. Es ergab sich der Verdacht, dass eine 30-jährige Disponentin eines Zustelldienstes ihre Mitarbeiter dazu angestiftet hatte, Pakete, die von anderen Zustellfirmen im Bereich von Wohnhäusern abgelegt worden waren, zu stehlen.

Am vergangenen Dienstag konnte im Peter-Rosegger-Weg ein weiterer Diebstahl eines Paketes beobachtet werden. Kurz darauf kontrollierten Polizeibeamte des Reviers einen 46-jährigen Zusteller in seinem Lieferwagen. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten weitere gestohlene Pakete und stellten diese sicher. Daraufhin ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Konstanz sowohl die Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen, als auch die der Firmenräume in Bayern an. Hierbei konnte ein weiterer Tatverdächtiger, ein 31-jähriger Mann, festgenommen werden, der zu diesem Zeitpunkt bei dem 46-Jährigen wohnte. In der Wohnung stellte sich heraus, dass diese als Lager für die gestohlenen Pakete diente.

Die Staatsanwaltschaft ordnete auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse die Festnahme aller drei Tatbeteiligten an, um diese am Mittwoch dem Haftrichter vorzuführen. Dieser setzte den Haftbefehl des 46-Jährigen in Vollzug, woraufhin der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die beiden anderen Tatverdächtigen entließ der Richter auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet nun mögliche geschädigte Personen, die seit letztem Oktober Ware bestellt haben und diese nicht erhalten haben, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden, damit ein Abgleich mit den sichergestellten Waren durchgeführt werden kann. Hierfür ist die Telefonnummer 07531 995-2341 von 08.00 bis 18.00 Uhr besetzt.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531 280-2063

Polizeipräsidium Konstanz, Kriminalhauptkommissarin Tatjana Deggelmann, Tel. 07531 995-1014

