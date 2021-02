Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Unbekannter beschädigt Fensterscheiben

Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro hinterließ ein unbekannter Täter, der am Mittwoch im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 20.45 Uhr ein Fenster und die Glasscheibe der Eingangstür eines Restaurants in der Jahnstraße mit einem bislang unbekannten Gegenstand einschlug. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Überfrierende Nässe sorgte am Mittwochmorgen für einen Verkehrsunfall, der sich gegen 7 Uhr auf der B 32 zwischen Veringendorf und Jungnau ereignet hat und Sachschaden von rund 15.000 Euro forderte. Der 28-jährige Lenker eines Sattelzugs war in Richtung Jungnau unterwegs, als sein Sattelauflieger in einer Linkskurve auf glatter Fahrbahn ins Rutschen geriet und folglich mit einer Leitplanke kollidierte. Durch den Aufprall wurden Teile des Sattelaufliegers erheblich beschädigt, sodass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war und das Fahrzeug verkehrssicher auf einem Feldweg abgestellt werden musste. Personen wurden keine verletzt.

Gammertingen

Trunkenheitsfahrt

Erheblich alkoholisiert und aggressiv zeigte sich ein 65-jähriger Pkw-Fahrer, der am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr von Beamten im Gemeindegebiet kontrolliert wurde. Passanten hatten die Polizei verständigt, nachdem sie die verdächtige Fahrweise des 65-Jährigen beobachtet hatten. Die Polizisten konnten den Mann in seinem Fahrzeug antreffen und stellten erheblichen Alkoholgeruch im Pkw fest. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Mann und beleidigte und bedrohte die Streife mit üblen Ausdrücken. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 65-Jährigen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

Pfullendorf

34-Jähriger im Ausnahmezustand

In einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 34-Jähriger, der in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 1.30 Uhr orientierungslos auf der Fahrbahn zwischen Denkingen und Pfullendorf umherlief. Verkehrsteilnehmer, die den hilflosen Mann entdeckt hatten, verständigten die Polizei. Bei der Überprüfung zeigte sich der 34-Jährige gegenüber den Beamten zunehmend aggressiv, weshalb er schließlich fixiert und in Gewahrsam genommen werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Aufgrund seines psychischen Zustands brachten die Beamten den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Weil er die Beamten während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte, muss der 34-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Hohentengen

Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss

Alkoholisiert mit seinem Pkw unterwegs war ein 21-Jähriger, der am Mittwochabend gegen 22 Uhr im Gemeindegebiet von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und veranlassten, nachdem die Atemalkoholmessung einen Wert von über einem Promille ergeben hatte, in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der 21-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Mengen

Handwerker entdecken mutmaßliches Diebesgut

Eine zufällige Entdeckung machten Mitarbeiter der Stadtwerke, als sie am Dienstag Elektrogeräte in einem Mehrfamilienhaus im Mühlgässle überprüften. Im Keller sowie im Wohnraum eines Anwohners fanden die Elektriker mehrere Kabel, ein neuwertiges Akkuladegerät und eine Akkuflex der Marke Makita, welche mutmaßlich im Jahr 2018 aus der Lagerhalle des städtischen Bauhofs entwendet worden waren. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 29 Jahre alten Bewohner wegen Verdachts des Diebstahls aufgenommen.

Pfullendorf

18-Jähriger fährt unter Drogeneinwirkung zur Polizei

Mit Konsequenzen muss ein 18-jähriger Pkw-Fahrer rechnen, der am Dienstag gegen 16:45 Uhr den Polizeiposten Pfullendorf unter mutmaßlicher Drogeneinwirkung aufsuchte. Auf der Dienststelle stellten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest, woraufhin ein Vortest durchgeführt wurde. Nachdem dieser positiv auf THC reagierte, musste der junge Mann die Polizisten zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten. Sollte eine Drogeneinwirkung im Blut nachgewiesen werden, erwarten den 18-Jährigen neben einer Anzeige ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell