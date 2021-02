Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mann verstirbt nach Einbruch in Weiher

Schlier (ots)

Der 29-jährige Mann, der am Montagnachmittag auf dem zugefrorenen Rößlerweiher bei Unterankenreute eingebrochen ist, verstarb am Abend nach mehrstündiger Reanimation im Krankenhaus.

Unsere Meldung von 15.02.2021:

Schlier

Personen brechen auf zugefrorenem Weiher ein

Auf dem zugefrorenen Rößlerweiher bei Unterankenreute sind am Montagnachmittag zwei Personen eingebrochen. Passanten beobachteten gegen 16 Uhr, wie die Eisdecke unter einem 29 Jahre alten Schlittschuhläufer nachgab und dieser etwa 50 Meter vom Ufer entfernt im Wasser unterging. Ein 60 Jahre alter Ersthelfer, der dem Mann zu Hilfe eilen wollte, brach ebenfalls ein. Der Helfer konnte von Passanten ans Ufer gezogen werden. Der 29-Jährige wurde letztendlich von einem Einsatztaucher des alarmierten DLRG geortet und aus dem Eiswasser gerettet. Er wurde in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Der 60-Jährige erlitt eine Unterkühlung und musste ebenfalls in einer Klinik medizinisch versorgt werden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich vor dem Aufenthalt auf Eisflächen. Diese sind derzeit kaum noch tragfähig, sodass aktuell bei Betreten Lebensgefahr besteht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell