Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Leitpfosten herausgerissen - Zeugen gesucht

Zahlreiche Leitpfosten aus dem Boden gerissen und massiv beschädigt haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Berg und Jettenhausen. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Randalierern geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat das Polizeirevier Friedrichshafen aufgenommen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagmorgen in der Straße "Am Rosenhag" gegen eine Grundstücksbegrenzung fuhr und anschließend flüchtete. Dabei wurden die Hecke sowie der Maschendrahtzaun des Anwesens beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Mutmaßlich war der Fahrer eines hellblauen Lastwagens für den Unfall verantwortlich, der gegen 1.30 Uhr rückwärts durch die Straße rangierte. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Unter Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 22-jähriger Autofahrer rechnen, der am Sonntagabend im Bereich Wolfzennen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Fahrers typische Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Da ein Drogenvortest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme eine Blutprobe veranlasst wurde. Sollte sich der Verdacht in der Blutuntersuchung bestätigen, kommt auf den jungen Mann eine Anzeige zu.

Langenargen

Mutmaßlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Nach einem mutmaßlichen Verkehrsunfall am Samstag gegen 11.20 Uhr in der Straße "Marktplatz" sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben eines 59-jährigen Radfahrers sei ein Hyundai Tucson auf ihn zugefahren, weshalb er, um einen Unfall zu verhindern, von seinem Rad springen musste und sich dabei leicht verletzte. Der Pkw-Lenker bestreitet, dass es zu einem Unfall kam. Personen, die das Ereignis beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Tettnang

Gasgeruch

Wegen starkem Gasgeruch in einem Wohnhaus rückten am Sonntag gegen 16 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang, des Rettungsdienstes und der Polizei in die Karlstraße aus. Bei einer Messung der Luftwerte durch die Feuerwehr bestätigte sich der Verdacht eines Gasaustritts nicht, sodass die etwa zehn evakuierten Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten.

Neukirch

Rauchentwicklung in Waldhütte

Ein defekter Kaminofen verursachte am Sonntag gegen 16 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer Waldhütte in der Straße "Einöden". Nach ersten Erkenntnissen hatte sich durch die eisigen Temperaturen eine Keramikisolierung des Ofenrohrs gelöst. Beim Befeuern des Ofens kokelte die Dämmung an und verursachte starken Qualm. Der Pächter konnte das Entflammen der Hütte verhindern. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei konnten nach kurzer Abklärung wieder abrücken. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Owingen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr auf der K 7788 zwischen Owingen und Hohenbodman ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Audi geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur, wo ihm ein 20-jähriger Toyota-Lenker entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern, wich der junge Fahrer zunächst nach rechts in das Bankett aus, wo er aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und eine Schutzplanke touchierte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich an der Unfallstelle um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

