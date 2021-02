Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Einfamilienhaus gerät in Brand

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch rückten am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr zu einem Brand in einem Haus im Ulmenweg aus. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge entzündete sich das Feuer durch Unrat, das auf einer Herdplatte im unbewohnten Untergeschoss des Hauses abgestellt war. Ein Mieter, der das Dachgeschoss des Hauses bewohnt, alarmierte die Feuerwehr, als ein Rauchmelder aufgrund der starken Rauchentwicklung Alarm schlug. Durch den raschen Eingriff der insgesamt 60 Einsatzkräfte gelang es schließlich, das Feuer zu löschen und eine Ausweitung auf die übrigen Wohnräume zu verhindern. Die fünf Bewohner des Hauses blieben unverletzt und konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Am Gebäude entstand Sachschaden zwischen 15.000 bis 20.000 Euro.

Bad Saulgau

Unbekannter beschädigt Pkw

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, einen Audi auf einer Stellfläche in der Sießener Straße. Der Unfallverursacher stieß gegen die linke hintere Seite des Pkw und fuhr anschließend weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden am Audi, der ordnungsgemäß abgestellt war, wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Sigmaringen

Eisplatte beschädigt Windschutzscheibe

Mit dem Schrecken kam ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer davon, der am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der B 463 zwischen Winterlingen und Sigmaringen unterwegs war. Auf Höhe der Einmündung Laiz löste sich eine Eisplatte vom Dach eines vorausfahrenden Pkw, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Die Platte prallte auf die Windschutzscheibe des Mercedes und hinterließ mehrere hundert Euro Sachschaden.

