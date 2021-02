Polizeipräsidium Ravensburg

Überlingen

Unvernünftige Narren

Anlässlich des traditionellen Hänsele-Umzugs versammelten sich am frühen Samstagabend gegen 19.00 Uhr in der Innenstadt von Überlingen unerlaubt etwa 55 Narren, insbesondere Karbatschen. Zusätzlich konnten etwa 200 Besucher, wovon die meisten kostümiert waren, an der Strecke gezählt werden. Zum Teil wurde über große Lautsprecher Bollerwagen Musik abgespielt. Kurzfristig kam es auch zu Verkehrsbehinderungen. Durch das konsequente polizeiliche Einschreiten, was jedoch von erheblichen Diskussionen und Unverständnis durch die Besucher begleitet wurde, konnte die Veranstaltung durch die Polizei unterbunden werden. Es mussten mehrere Platzverweise ausgesprochen werden. Einige uneinsichtige Teilnehmer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Gegen 20.15 Uhr hatte sich der Großteil der Personen aus dem öffentlichen Raum entfernt.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sich der bislang unbekannte Lenker eines vermutlich Klein-Lkws nachdem er in der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr bis Samstag 10.50 Uhr einen Zaun des Alten- und Pflegeheim St. Ulrich in der St.-Ulrich-Straße in Überlingen beschädigt hatte. An der Unfallstelle blieb ein Teil der Kennzeichenhalterung sowie eine Radkappe der Marke Mercedes-Benz zurück. Hinweise und zum Verursacherfahrzeug, nimmt das Polizeirevier Überlingen unter 07551/804-0 entgegen.

