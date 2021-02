Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn am Bodensee - Trunkenheitsfahrt

Zu einer Trunkenheitsfahrt kam es am Freitag, 12.02.2021 gegen 18:00 Uhr in Kressbronn. Bei einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle konnten die Beamten Atemalkohol wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab knapp 1,3 Promille. Was folgte war die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme und der Führerschein des 50-jährigen Autofahrers wurde beschlagnahmt.

Friedrichshafen - Verstoß CoronaVO

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen bemerkte am Freitag, 12.02.2021, 19:00 Uhr, in der Ailinger Straße beim Bodensee Center eine 6-köpfige Gruppe Jugendlicher. Beim Erkennen des Streifenwagens flüchteten die Jugendlichen alle in unterschiedliche Richtungen. Ein 16-Jähriger konnte eingeholt werden. Auf der vereisten Straße kamen der verfolgende Polizeibeamte und der Jugendliche zu Fall. Der Jugendliche wurde hierbei nicht verletzt, der Polizeibeamte zog sich leichte Schürfungen zu. Die aufgefundene Zigaretten Schachtel bei dem Jugendlichen wurde beschlagnahmt. Der Jugendliche ging davon aus, dass wenn die Ausgangssperre aufgehoben ist, man sich auch mit mehreren Personen treffen darf. Der Betroffene wurde eines Besseren belehrt und über die aktuelle Rechtslage aufgeklärt.

