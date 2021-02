Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Mengen - Streit auf einem Parkplatz endet in Schlägerei

Bei einer Schlägerei am Freitag, 12. Februar, auf dem Penny Parkplatz wurde eine Person verletzt. Zwischen zwei Personengruppen kam es aus bislang unbekanntem Grund zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlugen einzelne Personen, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren alt, teilweise richtig aggressiv aufeinander ein. Anschließend flüchteten eine Frau und drei Männer in einem Auto. Im Zuge der Fahndung konnte das Fahrzeug gesichtet und kontrolliert werden. Eine der angegriffenen Personen musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Sigmaringen - Unfallflucht - 1000, -- EUR Schaden - Zeugen gesucht

Nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort im Laufe des 12.02.2021, bei dem ein Sachschaden von 1000 EUR zurückgelassen wurde, sucht die Polizei in Sigmaringen nach dem Verursacher. Ein unbekannter LKW kam aus unbekannter Ursache auf der B463, Höhe Einmündung Sigmaringen-Laiz, nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und einen Verkehrswegweiser. Anschließend setzte der Lenker des LKW seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Sigmaringen, 07571/104-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell