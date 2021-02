Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Verkehrsunfall

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 zwischen Gammertingen und Sigmaringen entstanden ist. Der Skoda eines 18-jährigen Fahrers kam auf glatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen. Das Fahrzeug gelangte daraufhin auf die Gegenspur und touchierte einen entgegenkommenden Linienbus an der linken Fahrzeugseite. Personen wurden nicht verletzt.

Sigmaringen

Pkw gerät ins Schleudern

Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kam der Lkw eines 41-Jährigen am Mittwochabend gegen 18 Uhr im Franziskanerweg auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Lkw-Fahrer kollidierte folglich mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Audi-Fahrer, wodurch ein Außenspiegel des Audi beschädigt wurde. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. An dem Lkw waren keine Schäden ersichtlich.

Pfullendorf

Fahrer kommt vom Fahrbahn ab

Um eine Kollision mit einem vorausfahrenden, ordnungsgemäß haltenden Pkw zu verhindern, wich der Fahrer eines VW-Touran am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr in der Überlinger Straße kurzer Hand nach rechts aus. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Der Gesamtsachschaden an Pkw und Verkehrsschild beläuft sich auf über 4.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Pfullendorf

Pkw-Fahrer beschädigt Stromkasten und sucht das Weite

Sachschaden von rund 3.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr im Stadtgebiet ereignet hat. Der Opel eines 26-Jährigen kam beim Abbiegen in eine Einfahrt auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte daraufhin mit einem Stromkasten. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei informiert. Nachdem der Fahrer von den Beamten ausfindig gemacht werden konnte, räumte er den Unfall ein. Der Sachschaden an dem Stromkasten wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Landkreis Sigmaringen

Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen gingen Polizeibeamten am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8 und 14.30 Uhr mehrere unter Drogen stehende Fahrer ins Netz. Bei der Kontrolle von drei männlichen Fahrzeuglenkern im Alter zwischen 22 und 32 Jahren konnten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen erkennen. Die daraufhin durchgeführten Drogenvortests verliefen allesamt positiv auf THC. Bei einem der jungen Männer konnten zudem geringe Mengen Marihuana aufgefunden werden. Aufgrund der positiven Drogentests ordneten die Beamten jeweils eine Blutentnahme in nahgelegenen Krankenhäusern an. Den Betroffenen wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte eine Drogeneinwirkung im Blut nachgewiesen werden, haben sich die jungen Männer wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens unter Drogeneinwirkung zu verantworten.

