PP Ravensburg: 4. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.02.2021 - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Die 15-jährige Jugendliche, die für den Raubmord vom Dienstagabend, 09.02.2021, am Bahnhof Ravensburg als dringend tatverdächtig gilt, wurde heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Die deutsche Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

