Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 11.02.2021 - Frau wurde Opfer eines Raubmords

Ravensburg (ots)

Die 62-jährige Frau, die am Dienstagabend am Bahnhof Ravensburg tot aufgefunden worden war, ist offenbar Opfer eines Raubmords geworden. Am Mittwoch hatte sich im Laufe der Ermittlungen nach Auswertung von Videoüberwachungsaufnahmen im Bereich des Bahnhofs und durch den Hinweis eines Jugendsachbearbeiters der Polizei der Tatverdacht gegen eine 15-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Ravensburg erhärtet. Das Mädchen wurde von Polizeikräften am gestrigen Nachmittag vorläufig festgenommen. Die Jugendliche hatte es offensichtlich auf die Handtasche ihres Opfers, das zu diesem Zeitpunkt von der Arbeit nach Hause unterwegs war, abgesehen und im Rahmen der Tatausführung ein Messer benutzt. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch Polizeibeamte verstarb das Opfer an schweren Verletzungen im Halsbereich innerhalb kurzer Zeit. Die Obduktion wurde heute Vormittag bei der Rechtsmedizin Ulm durchgeführt. Die Tatverdächtige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und hatte erst jüngst eine Haftstrafe u.a. wegen Raubes verbüßt. Die Jugendliche wird im Laufe des Nachmittags einem Haftrichter vorgeführt. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei weiterhin die Bevölkerung um Hilfe. Noch immer fehlt die Oberbekleidung der Tatverdächtigen, die sie zur Tatzeit getragen hat. Auf der Strecke zwischen Bahnhof Ravensburg und Löwenplatz Weingarten hat sich die Jugendliche eines dunklen Nike-Kapuzenpullovers mit hellen Streifen an den Ärmeln entledigt. Sachdienliche Hinweise zu dem Kleidungsstück nimmt die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

