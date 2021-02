Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pkw übersehen

Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro verursachte eine 47-jährige Mitsubishi-Fahrerin am Dienstag gegen 13.30 Uhr, als sie von einem Grundstück auf die Siemensstraße einfuhr und dabei den von rechts kommenden Mercedes-Vito eines 19-Jährigen übersah. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Friedrichshafen

Auto mit Feuerlöscher besprüht

Nachdem Unbekannte am Montag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr in der Tiefgarage eines Wohn- und Geschäftsgebäudes am Bahnhofsplatz einen Feuerlöscher entnahmen und mit diesem einen im zweiten Untergeschoss geparkten Audi besprühten, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 mit dem Polizeiposten Altstadt in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen - Ailingen

Joint-rauchender Mann von der Polizei erwischt

Mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss ein 21-Jähriger rechnen, der am Mittwoch gegen 22.40 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Beim Erblicken der Streife hatte er sich eines Joints entledigt. Zwar hatte er keine weiteren Drogen mehr bei sich, bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten jedoch eine geringe Menge Marihuana auf. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Friedrichshafen - Ailingen

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in der Ittenhauser Straße, auf Höhe des Wellenbades, eine Verkehrsinsel überfahren und dabei ein Verkehrszeichen beschädigt. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem braunen Hyundai unterwegs war, fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden und die ungesicherte Unfallstelle zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und das Schild, das auf der Straße lag, beiseite räumen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet weitere Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem beschädigten Hyundai geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Langenargen, nachdem sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Eisenbahnstraße eine Verkehrsunfallflucht ereignete. Ein Unbekannter touchierte, mutmaßlich mit einem roten Pkw, einen geparkten Ford und fuhr nach dem Ereignis weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Eine bislang nicht bekannte Zeugin konnte den Unfall laut des Geschädigten wahrnehmen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei war sie jedoch nicht mehr vor Ort. Die Zeugin sowie weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Rückwärts auf Straße gefahren - Unfall

Glücklicherweise unverletzt bleiben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Die 32-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Peugeot von einem Parkplatz rückwärts auf die Straße und übersah dabei den Audi eines in Richtung Meersburg fahrenden 82-Jährigen. Während der Sachschaden am Peugeot auf etwa 3.000 Euro beziffert wird, beträgt dieser am Audi etwa 4.000 Euro.

Meckenbeuren

Unter Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 24-jähriger Autofahrer rechnen, der am Dienstagabend im Bereich Meckenbeuren von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Da sich der Verdacht bei einem Drogenvortest bestätigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Etwa 12.000 Euro Sachschaden verursachte der 53-jährige Fahrer eines VW Caddy, als er am Mittwoch gegen 14.15 Uhr in der Seestraße einem vor ihm fahrenden Skoda auffuhr, dessen Fahrer am Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen musste. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Markdorf

Graffiti-Schmiererei

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 03.02.21, bis Freitag, 05.02.21, Wände in der Tiefgarage Bischofsschloss mit Graffiti beschmiert und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro verursacht. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Markdorf

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Etwa 11.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr im Kreisverkehr Zeppelinstraße/Riedheimer Straße ereignete. Eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und nahm dabei einer 29-jährigen Daimler-Fahrerin die Vorfahrt, sodass es zur Kollision kam. Verletzt wurde niemand.

Stetten

Nägel unter Autos platziert

Unbekannte haben in der Zeit von Montagnachmittag bis Mittwochmittag zahlreiche Nägel unter Autos gelegt, die in der Kirchstraße geparkt standen. Ein 27-Jähriger bemerkte die Nägel auf seinem Stellplatz, nachdem sein Reifen aufgrund der Einstiche während der Fahrt schleichend Luft verloren hatte. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

Meersburg

Verkehrsunfall - Fahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 61-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Mittwochabend kurz vor 19.30 Uhr auf der K 7783 zwischen Daisendorf und Mühlhofen ereignete. Ein 59-jähriger Mann war in Richtung Mühlhofen unterwegs, als sein Pkw, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Rutschen und in der Folge auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte der Honda des Mannes mit dem Renault der Frau, die zuvor an der Steigung witterungsbedingt zum Stehen gekommen war. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von über 6.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in der Aachstraße ereignete. Der Pkw eines 29-jährigen Mannes kam in einer Rechtskurve bei Glätte auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 52-Jährigen. Das Auto der Frau war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrer blieben unverletzt.

