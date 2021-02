Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizeikontrolle - Betäubungsmittel sichergestellt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 32-jähriger Autofahrer rechnen, der am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Die Beamten hatten den Verdacht, dass er unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Er war zwar zur Durchführung eines Vortests nicht bereit, händigte den Beamten aber eine geringe Menge Marihuana und Ecstasy-Tabletten aus, die er bei sich hatte. Er musste die Polizisten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollten bei der Blutuntersuchung illegale Substanzen im Blut nachgewiesen werden, muss der 32-Jährige sich, neben der Strafanzeige wegen des Drogenbesitzes, auch wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel verantworten. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 36-jährige Autofahrerin, die am Dienstag im Bereich Jettenhausen von der Polizei kontrolliert wurde. Der Polizei wurde eine scheinbar alkoholisierte Frau gemeldet, die mit ihrem Wagen losfuhr. Die Beamten konnten den Pkw fahrenderweise feststellen und nahmen in der Kontrolle bei der Frau Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen wahr. Sie musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 36-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Friedrichshafen

Fahrzeuge beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt derzeit der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt, nachdem unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag die Reifen von zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz nahe der Fähre-Zufahrt zerstochen haben. Zudem wurde an einem der Fahrzeuge vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes ein Kratzer eingeritzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten, Tel. 07541/36142-0, in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Verkehrsunfall bei Bürgermoos - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei, nachdem sich am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Tettnanger Straße/Seestraße, Höhe Bürgermoos, ein Verkehrsunfall ereignete. In Fahrtrichtung Tettnang kam es zwischen einem Audi A3 und einem Renault zu einer Kollision. Da beide Unfallbeteiligten abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Polizei Friedrichshafen Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

Tettnang

Auffahrunfall

Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr an der Einmündung der Loretostraße in die Lindauer Straße ereignete. Eine 43-jährige Seat-Lenkerin fuhr mutmaßlich aus Unachtsamkeit beim Anfahren dem Lkw eines vor ihr fahrenden 50-Jährigen auf. Während am Lastwagen lediglich geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw auf etwa 1500 Euro beziffert.

Eriskirch

Fahrradständer angefahren und geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr am Rathaus in der Schussenstraße einen Fahrradständer beschädigt hat und danach wegfuhr, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Meckenbeuren

Radfahrer kollidiert mit Auto

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 39-jähriger Radfahrer zu, als er am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Schubertstraße mit einem Mitsubishi kollidierte. Der mutmaßlich abgelenkte Radfahrer hatte den dortigen Kurvenbereich unterschätzt und fuhr frontal in den entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer die unsichere Fahrweise vorher bemerkt hatte und daraufhin bis zum Stillstand abbremste. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden fiel gering aus.

Überlingen

Vorfahrt missachtet

Gesamtsachschaden von rund 13.000 Euro hat ein 84-jähriger VW-Fahrer am Montagnachmittag um 15.45 Uhr verursacht, als er von der Riedbachstraße links in die L 200 A einbiegen wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Überlingen kommenden 54-jährigen Fiat-Fahrerin. Durch die Kollision wurde der Fiat auf die linke Fahrspur abgedrängt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Owingen

Pkw fährt auf Lkw auf

Ein 33-jähriger Fahrzeuglenker ist am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der L195 auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren. Vermutlich aufgrund einsetzenden Schneefalls und Eisglätte auf der Fahrbahn kam es zu stockendem Verkehr, was der 33-Jährige zu spät erkannte. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

