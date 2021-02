Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 10.02.2021

Pfullendorf/Landkreis Sigmaringen (ots)

Weitere Erkenntnisse zum Brand am 27.01.2021 in Pfullendorf

Die Kriminalkommissariat Sigmaringen hat weitere Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen zu dem Brand am 27.01.2021 in der Ulrichstraße in Pfullendorf (wir berichteten) bekanntgegeben. Die durchgeführten Untersuchungen zur Identität des aufgefundenen Toten haben ergeben, dass es sich bei dem Mann zweifelsfrei um einen 43-jährigen Bewohner des Brandobjekts gehandelt hat. Die Ermittlungen deuten weiter darauf hin, dass der Verstorbene mutmaßlich selbst brennbare Flüssigkeiten im Wohnzimmer des Hauses ausgebracht und diese dann entzündet hat. Hierdurch kam es zu einer explosionsartigen Verpuffung, welche das Fenster samt Rahmen aus dem betroffenen Raum drückte. Die weitere Brandeinwirkung war dann todesursächlich. Aufgrund der kriminaltechnischen Untersuchungen kann eine Fremdeinwirkung am Tod des 43-Jährigen ausgeschlossen werden.

Staatsanwalt Dr. Philipp Wissmann, Staatsanwaltschaft Hechingen, Tel. 07471/944-223,

Erster Polizeihauptkommissar Oliver Weißflog, Polizeipräsidium Ravensburg, Tel. 0751/803-1010.

