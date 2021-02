Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg Kriminalpolizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Ravensburg (ots)

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am Dienstag kurz nach 22.30 Uhr eine 62-jährige Frau mit tödlichen Verletzungen in der Nähe des Bahnhofs aufgefunden wurde. Ein Anwohner hatte die Polizei verständigt, weil er eine leblose Person auf dem Boden liegen sah. Polizeibeamte versuchten zunächst, die Frau wiederzubeleben, ein Notarzt konnte jedoch nur noch ihren Tod feststellen. Die 62-Jährige kam offensichtlich durch Gewalteinwirkung ums Leben. Die ganze Nacht über wurden durch Beamte der Kriminaltechnik intensive Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Derzeit wird die Obduktion des Opfers vorbereitet. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf, zu möglichen Tätern und den Hintergründen der Tat dauern an.

