Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann geht auf Ex-Partnerin los

In eine Klinik gebracht werden musste am Montag gegen 22 Uhr eine 39-jährige Frau, nachdem sie in ihrem Haus in der Südstadt von ihrem getrenntlebenden Partner angegriffen worden war. Der 35 Jahre alte Tatverdächtige suchte die Frau am Abend auf, um Sorgerechtsdifferenzen wegen der gemeinsamen Kinder zu klären. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf der 35-Jährige auf seine ehemalige Partnerin einschlug. Erst als eines der Kinder hinzukam und Hilfe holen wollte, ließ der Tatverdächtige von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß. Eine Polizeistreife konnte den 35-Jährigen alkoholisiert an seiner Wohnanschrift antreffen und erteilte ihm einen Platzverweis für das Wohnhaus der 39-Jährigen. Neben einer Anzeige wegen Körperverletzung erwartet den 35-Jährigen ein Bußgeld, weil er ohne triftigen Grund gegen die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen verstoßen hat.

Ravensburg

Radfahrer angezeigt

Weil er am Montag kurz nach 21.30 Uhr mit seinem Fahrrad ohne Licht unterwegs war, kontrollierte eine Polizeistreife in der Kuppelnaustraße einen 38-jährigen Mann. Als triftigen Grund gab er den Beamten gegenüber an, sich noch etwas an der Tankstelle besorgen zu müssen. Die Polizisten schickten den Mann auf direktem Weg nach Hause und zeigten ihn nicht nur wegen der fehlenden Beleuchtung am Fahrrad an, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültigen Ausgangsbeschränkungen.

Weingarten

Pkw-Lenker unter Drogenbeeinflussung

Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Pkw-Lenkers im Stadtgebiet erkannten Polizeibeamte am Montag gegen 21.30 Uhr eindeutige Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss. Nach einem positiven Vortest veranlassten die Beamten bei dem Autofahrer eine Blutentnahme in einer Klinik. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Neben einem empfindlichen Bußgeld erwarten ihn ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Baienfurt

Dieb stiehlt Eier und Bargeld

In einem Hofladen in Briach hat ein bislang unbekannter Mann sowohl am Samstagnachmittag als auch am Sonntagnachmittag Eier und Bargeld gestohlen. Der Betreiberin des Selbstbedienungsladens entstand hierdurch entsprechender Sachschaden. Der Unbekannte wird als etwa 175 cm groß, kräftig, und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Zur Tatzeit war der Dieb mit einer weinroten Kapuzenjacke, einer grauen Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Fronreute

Unter Drogen am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Weingarten am Montag kurz nach 21 Uhr bei einem 21-jährigen Pkw-Lenker fest. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war, musste der junge Fahrer die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seine Fahrt endete an Ort und Stelle. Den 21-Jährigen erwarten nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot.

Fronreute

Spiegelstreifer

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand am Montag kurz nach 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Der Lenker eines weißen Lkw streifte den entgegenkommenden Lkw eines 24-Jährigen mit dem Außenspiegel. Nach dem Streifvorgang setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeeindruckt vor. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise zum Lenker des weißen Lkw mit Tankaufbau unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Bad Waldsee

Fußgänger angefahren

Ohne schwerwiegende Verletzungen kam ein 25-jähriger Fußgänger am Montagabend nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw davon. Der junge Mann war dunkel gekleidet und ging bei Schneefall gegen 18.45 Uhr zu Fuß auf der K 7933 von Haisterkirch nach Hittelkofen. Ein entgegenkommender Lkw-Lenker erkannte den Fußgänger und gab einem 72-jährigen Opel-Fahrer Lichthupe, um ihn auf den 25-Jährigen aufmerksam zu machen. Durch das Licht geblendet übersah der 72-Jährige den in gleicher Richtung gehenden jungen Mann. Beim Zusammenstoß prallte der Fußgänger zunächst gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Opels und wurde im weiteren Verlauf auf die Straße geschleudert. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Opel des 72-Jährigen entstand indes Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Wagen. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den entgegenkommenden Lenker des Lkw, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden.

Amtzell

Polizei ermittelt angeblichen Blitzableiter-Dieb

Der Polizeiposten Vogt hat am Montag die Ermittlungen zu dem vermeintlichen Blitzableiter-Diebstahl am Schulzentrum aufgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass Handwerker am Freitag mit Arbeiten beschäftigt waren und den Ableiter in dem Zuge abmontiert hatten. Es liegt somit keine Straftat vor.

Bad Wurzach

Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte in der Dr. Harry-Wiegand-Straße ein. Der Einbrecher gelangte kurz nach Mitternacht über ein eingeschlagenes Fenster neben dem Hintereingang in das Gebäude und durchwühlte mehrere Räume. Über die Höhe des Diebesguts ist noch nichts bekannt. An dem eingeschlagenen Fenster entstand indes Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Leutkirch

Anhänger rutscht in Straßengraben

Auf der L 308 zwischen Wuchzenhofen und Ellmeney rutschte am Dienstagmorgen gegen 3.40 Uhr der Anhänger eines 44-jährigen Lkw-Fahrers von der Fahrbahn. An einer leichten Steigung hatten die Räder des Zugfahrzeugs auf schneeglatter Fahrbahn keinen Halt gefunden, wodurch der Lkw nach rechts schlitterte. Im weiteren Verlauf geriet der Anhänger von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stecken. Die Landesstraße musste während der Bergungsmaßnahmen für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

