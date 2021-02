Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Einbruch in Schulgebäude

Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro richtete ein bislang unbekannter Tä-ter an, der in der vergangenen Nacht in ein Schulgebäude im Liebfrauenweg ein-brach. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und brach weitere Fenster sowie im Inneren mehrere Türen mit brachialer Gewalt auf. Danach durchsuchte er die Räume offenbar nach Bargeld. Die Höhe des ange-richteten Sachschadens dürfte den Wert des möglichen Diebesguts um ein Vielfa-ches übersteigen. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen.

Sigmaringen

Ohne Betriebserlaubnis unterwegs

Mit einem empfindlichen Bußgeld muss ein 19-jähriger BMW-Fahrer rechnen, der am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in der Bahnhofstraße von einer Streifenwa-genbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bauliche Veränderungen am Fahrzeug fest, die dem 19-Jährigen die Fahrt mit seinem Pkw derzeit nicht mehr gestatten. Um die gültige Be-triebserlaubnis wieder zu erlangen, muss der Mann die Umbauten nun zurückbau-en oder diese von einem Sachverständigen begutachten lassen.

Pfullendorf

Jugendliche unter Alkoholeinfluss

Zu einem Einsatz gerufen wurden die Rettungskräfte am Samstagnachmittag ge-gen 16 Uhr in die Ochstensteige, nachdem eine 14-Jährige auf dem Nachhause-weg zusammengebrochen war. Wie sich bei der Untersuchung im Krankenhaus herausstelle, hatte die Jugendliche eine erhebliche Menge alkoholhaltiger Getränke konsumiert und infolge das Bewusstsein verloren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Das Mädchen musste zur weiteren Überwa-chung in der Klinik bleiben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Herkunft des Alkohols eingeleitet.

Pfullendorf

31-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Mit straf- und ordnungsrechtlichen Konsequenzen muss ein 31-jähriger Pkw-Fahrer rechnen, der am Sonntagabend gegen 22 Uhr in Pfullendorf von einer Streifenwa-genbesatzung kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung hatte der junge Mann keine Fahrzeugpapiere bei sich. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige be-reits seit geraumer Zeit keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, da ihm diese aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Außerdem fanden die Beamten bei einer Durchsuchung bei dem Mann kleinere Mengen Haschisch auf. Auch ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem 31-Jährigen wurde die Weiterfahrt unter-sagt. Neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Besitz von Betäubungsmitteln wird er sich zusätzlich wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung und wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung verantworten müssen.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag im Wuhrweg. Den Angaben eines Zeugen zu-folge nahm dieser in der Nacht zwei dunkel gekleidete Personen wahr, die in Rich-tung Hölderlinstraße unterwegs waren und dabei erheblichen Lärm verursachten. Am darauffolgenden Tag stellte der Mann eine Beschädigung am Sichtschutz sei-nes Gartenzauns fest. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschä-digung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, insbesondere im Wuhrweg und in der Hölderlinstraße, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Pferd geht mit Kutsche durch und verletzt Kutscher

Schwerwiegende Folgen für einen Kutscher hatte die Ausfahrt mit seinem Pony am Sonntagnachmittag. Als er mit seinem einachsigen Wagen das Waldgebiet Furtholz befuhr, ging das Tier auf dem schmierigen Waldweg plötzlich unkontrolliert durch. Da das Pony rechts vom Weg in den Wald lief, streifte die Kutsche mit der rechten Kante und der rechten Armlehne eine Fichte und warf den erfahrenen Kutscher ab. Er wurde gegen einen Baum geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Das Tier lief nach dem Unfall selbstständig zu dem gut einen Kilometer entfernten Hof zurück. Der Verunglückte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. An der Kutsche entstand kein nennenswerter Sachschaden.

