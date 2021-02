Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 06/07.02.21 aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

27jähriger verstößt gegen die Ausgangsbeschränkung

Ohne triftigen Grund war ein Autofahrer am Samstag gegen 23.20 Uhr in Sigmaringen in der Pfauenstraße unterwegs. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierten ihn und stellen einen Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung fest. Zudem stand der Mann unter Alkoholeinwirkung, was eine Blutentnahme nach sich zog. Gegen ihn werden nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen bei den zuständigen Behörden vorgelegt.

Pfullendorf Diebe bauen hochwertige Fahrzeugteile aus

Diebe drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine abseits gelegene Werkstatt im Pfullendorfer Ortsteil Denkingen ein. Aus einem dort abgestellten Schlepper der Marke Fendt bauten sie hochwertiges Fahrzeugzubehör aus. Unter anderem wurden Terminals, Bedienteile für Hydraulik, Motorsteuerboxen und Joysticks entwendet. Der entstandene Schaden liegt zwischen 20000 und 30000 Euro.

Bad Saulgau Randalierer landet im Polizeigewahrsam

Randalierende Personen wurden dem Polizeirevier Bad Saulgau am Samstag gegen 23.25 Uhr in der Bogenweilerstraße gemeldet. Die Beamten konnten dort einen 30jährigen feststellen, der erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Beim Erkennen der Beamten ging er diese sofort verbal an und wurde immer aggressiver. Er beleidigte die Beamten mit diversen Kraftausdrücken und ließ sich nicht beruhigen. Den Beamten blieb nichts Anderes übrig, als den jungen Mann über Nacht in Gewahrsam zu nehmen. Die Kosten hierfür kommen auf ihn zu und zudem noch eine Anzeige wegen Beleidigung.

