Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 06/07.02.21 aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Vor der Polizei im Bett versteckt

Eine Corona-Party wurde der Polizei am Samstag kurz vor Mitternacht gemeldet. In einer Wohnung in der Friedrichstraße sollten sich mehrere Personen zum Feiern getroffen haben. Schon vor dem Haus hörten die Beamten laute Musik aus einer Wohnung, in der sich auch mehrere Personen aufhielten. An der Wohnungstür wurden drei Personen festgestellt, die sich gerade aus der Wohnung verdrücken wollten. Nach längerem Hin und Her ließ der Wohnungsinhaber eine Nachschau in der Wohnung zu, wobei zwei weitere Personen angetroffen werden konnten, die sich in einem Bett versteckten. Alle Personen stammen aus meist verschiedenen Haushalten. Gegen die Kontrollierten wird beim zuständigen Ordnungsamt eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorgelegt.

Friedrichshafen 24jähriger schlägt Kellertüren ein

Offensichtlich auf Grund psychischer Probleme schlug ein junger Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße mehrere Kellertüren ein. Am Samstag gegen 23.00 Uhr meldeten Hausbewohner den Vorfall der Polizei. Bis zu deren Eintreffen wurde der Täter von einem Bewohner festgehalten. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, er ist aber nicht unerheblich. Ob der Täter aus den Kellerräumen etwas entwenden wollte, müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Friedrichshafen Unbekannter bricht im Krankenhaus Spinde auf

Am Samstag in der Zeit zwischen 05.50 Uhr und 15.00 Uhr wurden in einem Umkleideraum im Krankenhaus Friedrichshafen zwei Spinde aufgebrochen. Dabei wurde ein Lederetui mit persönlichen Gegenständen entwendet. Acht weitere Spinde versuchte der Täter aufzubrechen, was aber nicht gelang. Der Wert des Diebesgutes wird mit 100 Euro benannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auch auf mehrere Hundert Euro.

Immenstaad Mann unter Drogenweinwirkung beleidigt Polizisten

Ein 32jähriger Autofahrer wurde von Beamten des Polizeireviers Überlingen am Sonntag kurz nach Mitternacht in Immenstaad kontrolliert. Neben der aktuellen Drogenbeeinflussung fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes noch mehrere Gramm Betäubungsmittel. Zu der angeordneten Blutentnahme wollte der Mann nicht mitkommen. Letztendlich mussten ihm Handschellen angelegt werden. Zudem beleidigte er die Beamten über einen längeren Zeitraum hinweg aufs Übelste. Er sieht nun einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinwirkung sowie zwei Strafanzeigen wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Beleidigung entgegen.

Salem Unter Alkoholeinwirkung gegen Baum geprallt

Am Samstag gegen 14.25 Uhr kam auf der K 7757 zwischen Beuren und Altenbeuren ein BMW von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Ein Fahrzeuginsasse vor Ort gab sich als Beifahrer aus. Der Fahrer, den er angeblich nicht kannte, sei nach dem Unfall geflohen. Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich aber gleich heraus, dass der 25jährige die Geschichte erfunden hatte. Warum er die Beamten anlog, war auch schnell klar. Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in eine nahegelegene Klinik verbracht, wo ihm zwei Blutproben entnommen wurden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. An dem BMW entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Er musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell