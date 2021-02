PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen (ots)

Friedrichshafen

Zeugenaufruf zu Sachbeschädigung

Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung. Am Freitagabend gegen 17:55 Uhr musste die Feuerwehr Friedrichshafen zu einem qualmenden Mülleimer in die Goldschmiedstraße 15 in der Friedrichshafener Altstadt ausrücken. Der kleine Brand konnte schnell gelöscht werden, umliegende Gebäude waren nicht in Gefahr. Warum der Mülleimer in Brand geriet, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen zum Vorfall werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell