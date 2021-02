Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Bingen

Trunkenheit im Verkehr

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierte am Freitagabend gegen 19:45 Uhr in der Schmidl-Siedlung in Bingen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 30-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz. Hierbei konnte bei dem Verkehrsteilnehmer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sigmaringen

Polizei stellt flüchtenden Fahrzeuglenker

Polizeibeamte des Polizeireviers Sigmaringen wollten am Freitagabend gegen 21:20 Uhr in Sigmaringen in den Käppeleswiesen den Fahrer eines VW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Beim Erkennen der Polizei flüchtete der 45-jährige Fahrzeugführer auf einen nahegelegenen Parkplatz und versteckte sich hinter geparkten Lkw's. Dort schaltete er sein Licht aus und wollte im Anschluss wieder wegfahren, was jedoch von der Streifenbesatzung verhindert werden konnte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

