Fronhofen

Trunkenheit im Verkehr

Beim Polizeirevier Weingarten wurde am Freitagabend ein verkehrsunsicherer Fahrzeugführer auf der B 32 mitgeteilt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das besagte Fahrzeug, ein Renault Trafic, gegen 20:10 Uhr in Blitzenreute anhalten und den Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem 38-jährigen Fahrer eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Weingarten

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Polizeibeamte vom Polizeirevier Weingarten beobachteten am Freitagabend gegen 19:40 Uhr in der Waldseer Straße in Weingarten ein illegales Kraftfahrzeugrennen. Drei Fahrzeuge fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und wechselten hierbei immer wieder die Spur indem sie die Lücken der Sicherheitsabstände der anderen Verkehrsteilnehmer zum schnelleren Vorankommen nutzten. Hierbei wurden Geschwindigkeiten von bis zu 120 km/h gefahren. Die Fahrzeuge konnten nach ca. 2 Kilometern Verfolgungsfahrt in Ravensburg in der Ulmer Straße angehalten und kontrolliert werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden. Tel.: 0751 8036666

