Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

PKW überschlägt sich

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursachte ein 43-jähriger VW-Fahrer, der am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr auf der K 8271 zwischen Sentenhart und Rast die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der von Sentenhart kommende Pkw-Fahrer kam, vermutlich infolge von Unachtsamkeit, leicht nach rechts ins Bankett. Bei dem Versuch, das Fahrzeug noch unter Kontrolle zu bekommen, überschlug sich der VW des 43-Jährigen und kam schließlich am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Noch Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Mittwoch, 14 Uhr bis Donnerstag, 12 Uhr, die Motorhaube eines ordnungsgemäß abgestellten PKW in der Schwabstraße zerkratzt hat. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Dieb bedient sich in Vereinsgaststätte

Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließ ein offensichtlich hungriger Dieb, der sich in der Zeit von Dienstag,19 Uhr bis Donnerstag,11.30 Uhr, Zugang zu einer Vereinsgaststätte in der Badstraße verschafft hatte. Der unbekannte Täter gelangte über ein Fenster, das er zuvor mit einem Aschenbecher eingeschlagen hatte, in den Innenraum des Gebäudes. Dort bediente sich der Unbekannte an den Leckereien der Küche, bevor er schließlich einen geringen Bargeldbetrag aus der Vereinskasse entwendete und das Weite suchte. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden die Beamten eine Powerbank, die noch an der Stromzufuhr angeschlossenen war und von dem Dieb offensichtlich zurückgelassen wurde. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweis geben können sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

19-Jähriger unter Drogen unterwegs

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer, der am Donnerstagabend gegen 16.30 Uhr im Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Personenkontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann ohne Sicherheitsgurt unterwegs war und darüber hinaus drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies. Die Polizisten veranlassten daraufhin in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Sollte die Blutuntersuchung den Verdacht bestätigen, erwarten den 19-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Bad Saulgau

Beim Parken Auto beschädigt

Sachschaden verursachte eine 86-jährige BMW-Fahrerin, als sie am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in der Moosheimer Straße beim rückwärts Ausparken den geparkten VW einer 69-Jährigen touchierte. Der Gesamtsachschaden wird auf über 1.000 Euro beziffert.

Ostrach

Fahrer beschädigt Gasleitung an Tankstelle

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hohenzollernstraße. Der 46-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter touchierte beim Rangieren das Gehäuse einer Gaszapfsäule. Durch den Zusammenstoß wurde die am Betonsockel angebrachte Zapfsäule verschoben. Sollte die Gasleitung durch die Kollision in Mitleidenschaft gezogen worden sein, geht die Schadenshöhe in den fünfstelligen Euro-Bereich. Das genaue Ausmaß des Schadens wird derzeit noch ermittelt.

Mengen

Unbekannter manipuliert LKW

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 16.30 Uhr mehrere Radbolzen eines Fords, der auf einem öffentlichen Parkplatz im Mühlgässle geparkt war, entfernt. Der 28-jährige Fahrer bemerkte glücklicherweise vor Fahrtantritt durch Zufall die fehlenden Radschrauben. Der Polizeiposten Mengen ermittelt nun und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07572/5071 zu melden.

Bad Saulgau

45-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine schwer und eine leichtverletzte Person sowie hoher Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der L 283 bei Bad Saulgau ereignete. Ein 58-Jähriger kam aus Richtung Aulendorf und wollte mit seinem VW Multivan von der Waldseer Straße auf die Umgehungsstraße einfahren. Dabei übersah er den VW-Passat eines von links in Richtung Herbertingen fahrenden und vorfahrtsberechtigten 45-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge abgewiesen wurden und neben der Straße zum Stehen kamen. Der 45-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Kleinbusses kam mit leichten Verletzungen davon. Da an beiden Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgetreten waren, musste das verunreinigte Erdreich großzügig abgetragen werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt sechs Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz.

Sigmaringen

Fritteuse löst Feuerwehreinsatz aus

Zu einem Einsatz wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr gerufen, nachdem eine Fritteuse in einem Fastfood-Restaurant in der Straße "In den Käppeleswiesen" in Brand geraten war. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und das Feuer gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich Fett in den Zwischenräumen der Fritteuse entzündet. Personen wurden nicht verletzt.

