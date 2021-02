Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Bike modifiziert - Strafanzeige folgt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 42-jähriger E-Bike-Fahrer rechnen, der am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Donaustraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert worden war. Die Beamten waren auf den Radler aufmerksam geworden, da dieser äußerst entspannt in die Pedale trat und dabei mit etwa 40 Stundenkilometer locker durch die Straßen fuhr. Bei der näheren Begutachtung stellten die Polizisten mit geschulten Blicken fest, dass das E-Bike mit einem sogenannten "Speedclip" getuned worden war. Weil der 42-Jährige keine Fahrerlaubnis vorzeigen konnte und er für das Rad keine erforderliche Versicherung abgeschlossen hatte, erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Nach Entfernung und Sicherstellung des "Speedclips" durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt in diesem Fall ausdrücklich vor der Gefährlichkeit einer solchen illegalen E-Bike-Modifizierung. Pedelecs und deren Bauteile, wie Bremsen, etc., sind mechanisch nicht für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt, was große Gefahren mit sich bringt. Man gefährdet nicht nur sich selbst und andere, ein "Frisieren" des Fahrrads stellt zugleich auch eine Typveränderung zum S-Pedelec dar, was eine Führerschein- und eine Versicherungspflicht mit sich bringt. Verstöße stellen eine Straftat dar und können hohe Strafen nach sich ziehen.

Friedrichshafen

Geldbörse aus geparktem Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Länderöschstraße mutmaßlich unverschlossenen Pkw geöffnet und aus dem Handschuhfach einen Geldbeutel entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Junge Frau mit Motorroller gestürzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 17-jährige Motorroller-Fahrerin, als sie am Donnerstagmittag im Einmündungsbereich der Straße Egelsee / Grötzelstraße aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt stürzte. Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Friedrichshafen

Mercedes zerkratzt

Zeugen sucht die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein Unbekannter am Donnerstag in der Zeit von 6.15 Uhr bis 15.45 Uhr mutwillig die linke Seite eines auf einem Firmenparkplatz beim Alfred-Colsmann-Platz geparkten Mercedes zerkratzt hat. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Hoher Schaden beim Ausparken

Auf 7.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Möttelistraße entstand. Eine 27-jährige VW-Polo-Fahrerin fuhr rückwärts aus ihrem Parkplatz heraus und übersah dabei den VW-Atlas eines 43-Jährigen, der kurz zuvor aus einem gegenüberliegenden Parkplatz ausgeparkt hatte. Während der Sachschaden am Auto der Unfallverursacherin etwa 2.000 Euro beträgt, fällt dieses am VW Atlas höher aus.

Meckenbeuren

Versuchter Pkw-Aufbruch

Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch in der Zeit von 11.30 Uhr bis 20.30 Uhr an einem am Oskar-von-Miller-Platz geparkten Pkw zu schaffen gemacht. Er versuchte durch nicht näher bekannte Art und Weise auf den Schließmechanismus des Wagens einzuwirken und diesen so zu öffnen. Nach ersten Erkenntnissen gelang es dem Täter nicht, woraufhin er von seinem Versuch abließ. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/94320 an dem Polizeiposten Meckenbeuren zu wenden.

Meckenbeuren

Scheibe eingeschlagen

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheibe einer Garage in der Moosstraße mit einem Stein eingeworfen haben, ermittelt der Polizeiposten Meckenbeuren wegen Sachbeschädigung. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/94320 zu melden.

Oberteuringen - Hefigkofen

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen eines Ford, nachdem der Wagen am Donnerstag gegen 15.15 Uhr auf der B 33, Höhe Hefigkofen, aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Der Pkw blieb im Straßengraben auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Während am Auto etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand, wurde auch ein angrenzender Zaun und ein Flurstück in Mitleidenschaft gezogen. Zur Bergung des Ford verständigte der 48-jährige Fahrer selbst einen Abschleppdienst.

Meersburg

Junger Mann springt auf Auto - Zeugen gesucht

Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Überlingen, nachdem zwei junge Männer am Donnerstagabend kurz von 20 Uhr einen im Dornerweg geparkten VW Golf beschädigt haben. Die Tatverdächtigen, die als 18 bis 20 Jahre alt beschrieben werden, standen zunächst rauchend in der Nähe des Pkw. Einer der beiden hüpfte dann auf den Wagen und rannte über diesen hinweg. Dabei entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Als ein Zeuge die beiden ansprach, flüchteten die Männer in Richtung Daisendorfer Straße. Einer der beiden wird als 180 cm groß, schlank, blond und bekleidet mit einem blau/grauen Kapuzenpullover beschrieben. Der Andere sei etwas kleiner und dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

