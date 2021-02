Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall verletzt

Mittelschwere Verletzungen erlitt am Donnerstag kurz nach 17 Uhr ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Mittelöschstraße. Eine 62-jährige Pkw-Lenkerin bog aus der Meersburger Straße in die Mittelöschstraße ab und übersah dabei den jugendlichen Pedelec-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt bei grüner Ampel die Straße querte. Während am Pkw und am Fahrrad nur geringer Sachschaden entstand, wurde der 15-jährige zur Versorgung seiner Verletzung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Ravensburg

Uneinsichtige Radfahrer

Bei einer Kontrollstelle in der Gartenstraße am Donnerstagabend stellten Polizeibeamte mehrere Radfahrer fest, die den Radweg nicht nur in die falsche Richtung, sondern auch ohne Licht befuhren. Zwei der Fahrradlenker zeigten sich völlig uneinsichtig und wollten die daraus resultierende Gefahr nicht erkennen. Dabei ist es nicht nur wichtig zu sehen, sondern auch gesehen zu werden. Im vorvergangenen Jahr ereigneten sich in Deutschland 87.253 Unfälle mit Fahrradbeteiligung, wovon 445 Radfahrer getötet wurden. Jeder vierte Verletzte und fast jeder siebte Verkehrstote im Straßenverkehr war 2019 demnach ein Fahrradfahrer. Dennoch wird diese Gefahr noch nicht von allen Radfahrern ernst genommen. Die Polizei weist erneut daraufhin, dass auch schon bei Dämmerung Reflektoren und Lichter erforderlich sind. Eltern sollten zudem darauf achten, dass die Fahrräder ihrer Kinder verkehrssicher ausgestattet sind.

Weingarten

Fahrzeuglenker unter Drogen

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 31-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag gegen 16:00 Uhr im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest, ein folglich durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC. Die Polizisten veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Bei einem positiven Nachweis der Drogenbeeinflussung im Blut erwarten den 31-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Bad Waldsee

Auffahrunfall

Eine 64-jährige Fahrzeuglenkerin verursachte am Donnerstag gegen 12:00 Uhr am Kreisverkehr in der Frauenbergstraße einen Auffahrunfall. Bei der Durchfahrt des dortigen Kreisverkehrs hatte sie zu spät erkannt, dass die vor ihr fahrende 67-jährige Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr dem Wagen folglich auf. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die Geschädigte blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Baindt

Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Weil er seine Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert hatte, wurde eine Streife der Verkehrspolizei am Donnerstag kurz nach 15.30 Uhr auf den Lkw eines 58-Jährigen aufmerksam. Bei der Kontrolle stellten sie neben verschiedenen ungesicherten Großgeräten auf der Ladefläche auch technische Mängel fest. Ein Sachverständiger bestätigte erhebliche technische Mängel an dem Lastwagen. Daher untersagten die Polizisten dem 58-Jährigen die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld zu.

Wangen

Auf Gegenspur geraten

Weil ihm ein Lkw auf seiner Fahrspur auf der B 32 zwischen Herfatz und Wangen entgegenkam, war am Donnerstag kurz nach 13 Uhr ein 24-jähriger Renault-Lenker dazu gezwungen, nach rechts auszuweichen. Dabei kam er im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Fahrer des Lkw setzte indes seine Fahrt unbeeindruckt fort. An dem Renault entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum dem Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Erdrutsch

Nahe der Ortschaft Primisweiler rutschte am Donnerstag gegen 19 Uhr ein ca. 80 Meter langes Stück Hang ab. Die Erdmassen kamen etwa 50 Meter tiefer zum Stillstand. Da sich oberhalb des Hangstücks mehrere Gebäude befinden, wurden zunächst zwei Wohnhäuser evakuiert. Die Bewohner kamen in der Nachbarschaft und bei Bekannten unter. Neben zwei Polizeistreifen waren die Freiwilligen Feuerwehren Schomburg und Wangen sowie das THW vor Ort, um die entsprechenden Absicherungsmaßnahmen zu treffen. Die Straßenmeisterei nahm eine Sperrung des Gemeindeverbindungswegs vor und reduzierte auf der nahegelegenen Kreisstraße 8002 die Geschwindigkeit auf 30 km/h. Geologen sind seit dem Morgen damit beschäftigt, die örtlichen Begebenheiten zu untersuchen und die Ursache für den Erdrutsch herauszufinden.

Amtzell

Nach Spiegelstreifer abgehauen

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursachte am heutigen Freitag gegen 10.40 Uhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf der B 32. Auf Höhe Hagmühle kam es zum Streifvorgang zwischen dem Unbekannten und dem entgegenkommenden VW Caddy eines 56-Jährigen. Nach der Kollision setzte der Lenker des unbekannten Fahrzeugs seine Fahrt unbeeindruckt in Richtung Wangen fort. Bei der Berührung der beiden Wagen blieb ein Außenspiegel des unbekannten Fahrzeugs an der Unfallstelle zurück. Die Polizei geht nun davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem dunkelblauen VW unterwegs war. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Isny

Corona-Verstoß führt zu Betäubungsmittelfund

Einen mit drei Personen besetzten Pkw kontrollierte eine Polizeistreife am Donnerstag gegen 17 Uhr im Stadtgebiet. Da alle drei Insassen aus verschiedenen Haushalten stammten und keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen, werden sie gemäß der derzeit gültigen Corona-Verordnung angezeigt. Bei einem 19-jährigen Mitfahrer fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der junge Mann gelangt nun wegen illegalen Drogenbesitzes zur Anzeige.

Kißlegg

Von Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit und Glätte waren mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8.40 Uhr. Eine 26 Jahre alte Honda-Lenkerin verlor zwischen Diepoldshofen und Kißlegg die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ein Schneehaufen und ein querstehender Baum bremsten den Honda aus. Die Frau blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro entstanden war.

Leutkirch

Scheibe an Fahrzeug eingeschlagen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 13 und 19 Uhr die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Der Wagen war in diesem Zeitraum auf einem Firmenparkplatz in Adrazhofen abgestellt. Der am Pkw entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet.

Leutkirch

Fahrzeug gestreift

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag auf dem Parkplatz des ehemaligen Krankenhauses verursacht. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW Touran an der linken Seite. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher erbittet das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0.

Leutkirch

Apfelbaum entwurzelt

Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hat der Lenker eines größeren Fahrzeugs am Donnerstagmorgen in einem Garten in Wielazhofen angerichtet. Zwischen 2 und 6 Uhr morgens befuhr der Unbekannte die K 7916 von Rotis kommend und steuerte in einer Rechtskurve geradewegs in den Garten eines Wohnhauses. Dabei überfuhr er mehrere Meter einer Hecke und entwurzelte einen Apfelbaum. Nach dem Unfall setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Beim Fahrzeug des Unfallflüchtigen handelt es sich mutmaßlich um einen Lkw. Hinweise zum Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Bad Wurzach

Überfrierende Nässe - Person bei Unfall leicht verletzt

Überfrierende Nässe wurde am Donnerstag gegen 9.30 Uhr einer 67-jährigen Opel-Lenkerin auf der L 314 Höhe Obergreut zum Verhängnis. Die Frau kam auf der glatten Straße ins Schleudern und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde die 67-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Am Opel, der abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

