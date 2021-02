Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei bittet nach Einbruch erneut um Hinweise

Nach einem Einbruch in ein Haus in der Bagnatostraße am vergangen Freitag, bittet die Polizei erneut um Hinweise. Bereits am Donnerstag war Anwohnern ein Mann aufgefallen, der von Haus zu Haus ging, sich als Telekom-Mitarbeiter ausgab und Leitungen vermessen wollte. Der Unbekannte soll um die 20 Jahre alt und etwa 180 cm groß gewesen sein. Er hatte dunkle kurze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Bekleidet war der Mann mit einer Telekom-Jacke. Personen, die den Mann oder sonstige verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Landkreis Ravensburg/Wangen

Falschgeld im Umlauf

Die Polizei warnt vor falschen 50-Euro-Scheinen, die in jüngster Zeit vor allem im Bereich Wangen aufgetaucht sind. Die Blüten wurden bislang unbekannten Tätern in Umlauf gebracht und sind in verschiedenen Geschäften zur Bezahlung verwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Herkunft des Falschgeldes aufgenommen und weist darauf hin, dass das Bezahlen mit gefälschten Geldscheinen bereits eine Straftat darstellt. Die Ermittler raten, vor allem Scheingeld genau unter die Lupe zu nehmen und bei einem Verdacht auf Fälschung die Polizei zu verständigen. Auf der Homepage der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de finden Sie Tipps und Hinweise zum Umgang mit Falschgeld sowie Merkmale gefälschter Banknoten.

Ravensburg

Fahrzeug zerkratzt

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch im Zeitraum von 12.30 bis 21.20 Uhr. Der Unbekannte zerkratzte die Motorhaube und das Dach eines in der Elisabethenstraße geparkten Pkw. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Fenster eingeworfen

Ein Fenster einer Kirche in der Angerstraße wurde im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag von noch unbekannten Tätern eingeworfen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Unter Drogen am Steuer

Deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss stellte eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 16 Uhr bei einem 24-jährigen Pkw-Lenker im Stadtgebiet fest. Nachdem ein Urintest positiv auf THC angeschlagen hatte, musste der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Polizisten untersagten dem 24-Jährigen die Weiterfahrt. Bei einem entsprechenden Nachweis im Blut erwarten ihn neben einem ein empfindlichen Bußgeld auch Punkte in Flensburg und ein vierwöchiges Fahrverbot.

Ravensburg

Poller umgefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ravensburg gegen einen noch unbekannten Audi-Lenker. Dieser war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Burgstraße in Fahrtrichtung Wangener Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Begrenzungspfosten aus Stahl geprallt. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden an den beiden Stahlpollern kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteile geht die Polizei davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem schwarzen Audi A8 oder S8 unterwegs gewesen sein dürfte. Der Audi müsste links vorne erheblich beschädigt sein. Hinweise zum Unfallverursacher oder dem beschädigten Fahrzeug erbittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Wie jetzt erst angezeigt wurde, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagfrüh einen Dacia Duster auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Biberacher Straße. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Rangieren gegen den Dacia und beschädigte diesen auf der rechten Seite. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter 07524/4043-0 entgegen.

Altshausen

Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Altshausen musste am Mittwoch kurz vor 9 Uhr mit drei Fahrzeugen ausrücken, weil in einer ehemaligen Sporthalle im Dornahof eine Deckenleuchte in Brand geraten war. Die Wehrleute konnten die Flammen schnell löschen, sodass kein Schaden am Gebäude entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Wangen

Pkw beschmiert

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend zwischen 18 und 22.30 Uhr einen im Oberauer Weg abgestellten weißen Opel Astra mit einer schwarzen Substanz beschmiert. An dem Opel entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise.

Kißlegg

Deutlich zu schnell trotz Nässe

Die Verkehrspolizei führte am verregneten Mittwochnachmittag auf der A 96 Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Streckenabschnitt zwischen Leutkirch-Süd und Wangen-West ist bei Nässe größtenteils auf 80 km/h beschränkt. Ernüchternd war das Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung: 645 Verkehrsteilnehmer passierten die Messstelle mit überhöhter Geschwindigkeit und müssen mit einem Verwarn- oder Bußgeld rechnen. Der Spitzenreiter fuhr bei Dauerregen und Nässe sogar mit 153 km/h durch die Messanlage. Ihn erwarten nun neben einem saftigen Bußgeld mehrere Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Kißlegg

Führerschein reicht nicht aus

An Ort und Stelle endete die Fahrt eines 33-Jährigen, der am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der A 96 von Beamten der Verkehrspolizei kontrolliert wurde. Der Mann war mit einem Ford Transit mit Anhänger unterwegs und konnte nur die Fahrerlaubnisklasse B vorweisen. Da diese für das Gespann jedoch nicht ausreicht, erwartet den 33-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da sein Beifahrer einen entsprechenden Führerschein vorzeigen konnte, durfte dieser die Fahrt fortsetzen.

Wolfegg

Hoflader gerät in Brand

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Mittwoch gegen 8.40 Uhr ein Hoflader auf einem Gehöft in einem Ortsteil in Brand geraten. Der Sohn des Hofbesitzers hatte das landwirtschaftliche Gefährt kurz zuvor noch in Gebrauch und es danach im Stall abgestellt. Erste Löschversuche durch einen Nachbarn mittels Feuerlöscher fruchteten nicht, weshalb das brennenden Gefährt mit einem Traktor aus dem Stall gezogen wurde und dort von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden konnte. Während am Stall größerer Schaden verhindert werden konnte, wird dieser am Hoflader auf etwa 15.000 Euro beziffert. Drei Personen wurden vorsorglich in eine Klinik gebracht, konnten diese aber nach kurzer Untersuchung wieder verlassen.

Leutkirch

Führerschein abgelaufen

Gleich mehrere Verstöße stellten Beamte der Verkehrspolizei am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem 27 Jahre alten Verkehrsteilnehmer auf der A 96 fest. Der Mann war mit einem Kleintransporter unterwegs und konnte keinen Nachweis über seine Lenk- und Ruhezeiten erbringen. Des Weiteren wies sich der 27-Jährige mit einem abgelaufenen ausländischen Führerschein aus. Er gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige und muss darüber hinaus mit einem Bußgeld rechnen, weil er seine Fahrten nicht dokumentiert hatte.

