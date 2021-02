Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Dieb entwendet Handtaschen

Auf dreiste Art und Weise verschaffte sich ein unbekannter Täter am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr Zugang zu einem Wohngebäude im Kastanienweg, wo er Handtaschen und Dokumente im Wert von mehreren hundert Euro erbeutete. Ersten Ermittlungen zur Folge, gelangte der Täter über eine geöffnete Balkontüre in das Schlafzimmer und letztlich in die Kleiderkammer einer Hausbewohnerin. Als diese den Eindringling kurz darauf entdeckte, flüchtete der Täter samt Diebesgut über den Balkon. Der Versuch eines weiteren Bewohners, den Dieb aufzuhalten, blieb erfolglos. Auch eine polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Bei frischer Tat ertappt

Eine Anzeige wegen Diebstahls erwartet einen 32-jährigen Mann, der am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr in einem Supermarkt "In der Au" versucht hatte, einen Kräuterlikör zu entwenden. Ein Sicherheitsmitarbeiter hat den Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie dieser die Flasche aus dem Regal nahm und in seine Jacke steckte. Nachdem der Mann den Kassenbereich passiert hatte, forderte ihn der Sicherheitsangestellte auf, seine Jacke zu öffnen, wodurch der Diebstahl letztlich aufflog. Nach Hinzuziehung der Polizei, konnte der Mann schließlich festgenommen und zur Anzeige gebracht werden.

Bad Saulgau

Junger Fahrer unter Drogeneinfluss

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand ein 24-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest, ein folglich durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Die Polizisten veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt. Bei einem positiven Nachweis der Drogenbeeinflussung im Blut erwarten den 24-Jährigen ein empfindliches Bußgeld, Punkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot.

Pfullendorf

32-Jähriger bei Polizeikontrolle unter Drogeneinwirkung

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 32-jähriger Pkw-Fahrer, der am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr im Stadtgebiet von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf THC reagierte, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem fanden die Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann eine Kleinstmenge Marihuana. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Zudem erwarten ihn bei einem positiven Nachweis der Drogenbeeinflussung im Blut ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Herbertingen

Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen kam ein 38-jähriger Fahrradfahrer davon, der am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr in der Saumstraße von dem Mercedes eines 54-jährigen Pkw-Fahrers erfasst wurde. Der 54-Jährige übersah beim rückwärts Einfahren in eine Hofeinfahrt den 38-Jährigen, der mit seinem Fahrrad gerade widerrechtlich einen Fußgängerweg befuhr. Da der Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, kollidierte das Auto mit dem Vorderrad des Fahrrads, wodurch sich der Lenker des Rads drehte und den Radfahrer leicht verletzte. Beide Fahrer müssen sich nun wegen Missachtung der im Straßenverkehr geltenden Vorschriften verantworten.

