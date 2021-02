Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handbremse vergessen - Transporter rollt weg

Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 15.45 Uhr in der Straße "Im Lenzenstein", nachdem ein 39-jähriger Brief-Zusteller seinen VW-Transporter nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert hatte. Der Mann verließ den Wagen, woraufhin sich das Fahrzeug wegen der abschüssigen Straße rückwärts in Bewegung setzte. Es überrollte sowohl einen Stromverteilerkasten als auch eine Straßenlaterne. Der Gesamtsachschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Friedrichshafen

Handtasche entwendet - Zeugenaufruf

Nachdem ein Unbekannter am Mittwochvormittag in der Keplerstraße eine schwarze Lederhandtasche aus dem Rollator einer 84-Jährigen gestohlen hat, ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Die Dame parkte ihre Gehhilfe zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr neben dem Haupteingang der "Tafel", um sich kurzzeitig auf einer Bank auszuruhen. Diese unbeaufsichtigte Zeit nutzte der Dieb um die Handtasche an sich zu nehmen. Hinweise zu Tat und Täter nimmt der Polizeiposten Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Parkrempler - Polizei ermittelt hinsichtlich Fahrtauglichkeit

Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte ein 78-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag, als er versuchte, in der Sambethstraße in eine Parklücke einzufahren. Sein Pkw stieß dabei gegen den geparkten Wagen einer 77-Jährigen. Die Polizeibeamten schöpften bei der Unfallaufnahme schnell den Verdacht, dass der Mann gesundheitlich nicht dazu in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. Da dieser zudem angab, aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen Medikamente einzunehmen, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Tettnang

Fahrer nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei gegen einen 27-jährigen Autofahrer eingeleitet, nachdem dieser am Mittwochmorgen in der Spalterstraße einen geparkten Wagen angefahren hat und danach wegfuhr. Eine Zeugin beobachte den Vorfall, notierte das Kennzeichen und verständigte die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Meckenbeuren

Absauganlage in Brand geraten

Zu einem Brandalarm in einem Industriegebäude in der Winterhalterstraße sind am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Meckenbeuren ausgerückt. Eine Absauganlage des Betriebs sorgte für den Alarm. Sie hatte sich aus bislang nicht geklärter Ursache entzündet. Die Mitarbeiter brachten sich daraufhin rechtzeitig in Sicherheit, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Salem

Auffahrunfall

Auf etwa 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße entstand. Eine 56-jährige Ford-Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende 58-Jährige mit seinem Audi an einem Kreisverkehr abbremsen musste und fuhr diesem auf. Personen kamen nicht zu Schaden.

Meersburg

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Samstag bis Donnerstagmorgen einen im Dornerweg geparkten VW Eos angefahren und sich danach nicht um den hinterlassenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro gekümmert. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

