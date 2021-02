Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrug durch angeblichen Microsoft-Mitarbeiter

Einen vierstelligen Eurobetrag hat eine 79-Jährige auf ein augenscheinliches Bankkonto einer Computerfirma überwiesen, nachdem ihr ein unbekannter Täter am Telefon glaubwürdig versichert hatte, ihren Computer vor einem Hackerangriff schützen zu wollen. Der Täter, der sich als Mitarbeiter einer Softwarefirma ausgab, verschaffte sich nach Zustimmung der Frau mittels Fernwartungsprogramm Zugriff auf ihren PC. Danach täuschte er vor, einen höheren Geldbetrag als Köder zu benötigen, um die angeblichen Hacker aufzuspüren. Der Unbekannte ließ von der Geschädigten daraufhin den Zugang zum Onlinebanking entsperren und veranlasste dann die Transaktion. Als eine Bankmitarbeiterin aufgrund des ungewöhnlich hohen Geldbetrags Verdacht auf einen möglichen Betrug schöpfte, kontaktierte sie die Frau und schließlich die Polizei. Das Geld wurde aber den bisherigen Erkenntnissen zufolge bereits abgebucht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen Betrugs. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor derartigen Betrugsmaschen und rät für Geschäfte im Internet zu einem gesunden Maß an Misstrauen und äußerster Vorsicht. Weitere Informationen und Tipps finden Sie im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Sigmaringen

Fahrerflucht

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließ ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer am Montagmorgen gegen 10 Uhr an einer Tankstelle in der Mühlbergstraße. Der Mann touchierte beim Ausparken ein Gebäudeeck der Tankstelle, wodurch ein angebrachter Metallschutz demoliert wurde. Nachdem er den Unfall bemerkt hatte, stieg der Mann aus, um den Sachschaden zu begutachten. Statt sich jedoch um die Regulierung des Schadens zu kümmern, fuhr er einfach davon. Der Verkehrsunfall wurde von Videokameras aufgezeichnet und der 78-Jährige schließlich von der Polizei ausfindig gemacht. Er wird sich nun wegen Unfallflucht strafrechtlich zu verantworten haben.

Sigmaringen

Wohnungsstreit

Gleich zweimal mussten Beamte am Dienstagabend im Zeitraum von 22.30 bis 2 Uhr ausrücken, nachdem ein 40-Jähriger versuchte, in die Wohnung seiner Partnerin zu gelangen. Da die Ex-Freundin dem Mann jedoch den Zutritt in die gemeinsame Wohnung verweigerte, schlug dieser gewaltsam eine Fensterscheibe ein. Eine Freundin der Frau informierte daraufhin die Polizei. Als der 40-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, kurze Zeit später erneut auftauchte, erteilten ihm die Beamten einen Wohnungsverweis. Er kam für den Rest der Nacht in einer städtischen Unterkunft unter.

Ostrach

Trunkenheitsfahrt

Erheblich alkoholisiert und mit dem Pkw unterwegs war ein 34-Jähriger, der am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zwischen Kalkreute und Pfullendorf von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten Alkoholgeruch fest und veranlassten, nachdem eine Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,1 Promille ergeben hatte, die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Der 34-Jährige musste seinen Führerschein abgeben, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Sigmaringen

Ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Versicherungschutz mit Motorroller unterwegs

Weil er am Dienstagnachmittag die Adlerstraße verbotenerweise von der Karlstraße kommend befuhr, wurde eine Polizeistreife am Dienstagnachmittag auf einen 48-jährigen Motorrollerfahrer aufmerksam. Bei der genauen Überprüfung erkannten die Beamten ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse. Das Kennzeichen wurde abmontiert und die Weiterfahrt untersagt. Der 48-Jährige gelangt entsprechend zur Anzeige.

Hohentengen

Vorfahrt missachtet

Der Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen konnte nicht mehr verhindert werden, als eine 81-jährige PKW-Fahrerin am späten Montagnachmittag ein weiteres Fahrzeug übersehen hatte. Die BMW-Fahrerin wollte aus der Steige nach links in die Beizkofer Straße einbiegen und hat dabei einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW, der in Richtung Mengen unterwegs war, nicht beachtet. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, allerdings musste die Unfallverursacherin mit Nackenschmerzen zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Bad Saulgau

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmittag auf Höhe des Recyclinghofs gab ein 25-jähriger PKW-Fahrer an, dass er vergangene Woche Cannabis konsumiert habe. Ein daraufhin bei ihm durchgeführter Urintest ergab ein positives Ergebnis, woraufhin dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt für 24 Stunden und zeigten ihn an. Bei der Durchsuchung des PKW konnten keine Rauschmittel aufgefunden werden.

Bad Saulgau

Fußgängerin unsittlich berührt

Ein unbekannter Täter griff einer 32-jährigen Passantin am späten Dienstagvormittag auf dem Fußweg in Richtung Innenstadt auf Höhe des Thermalbads von hinten an ihr Gesäß und fasste sie daraufhin am Genick. Als die Frau flüchten wollte, hielt der Tatverdächtige sie am Arm fest und schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf ihren Unterarm. Mit leichten Verletzungen begab sich die Geschädigte ins Krankenhaus Bad Saulgau. Von dem Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 170-180 cm groß, kräftige Statur, dunkler Vollbart, 35-40 Jahre alt, dunkle Haare, helle Hautfarbe, auffällig große Augen, schwarze Strickmütze mit einem gelb- orangenem Streifen, schwarze Jacke mit einem weißen Querstreifen und eine schwarze Jogginghose mit weißer, länglicher Aufschrift außen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell