Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrskontrolle - jungen Mann erwartet Anzeige

Mit Anzeigen muss ein 24-jähriger Autofahrer rechnen, der am frühen Mittwochmorgen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen im Stadtgebiet angehalten worden war. Die Beamten stellten bei der Verkehrskontrolle fest, dass der Fahrer mutmaßlich unter der Wirkung berauschender Mittel stand. Außerdem waren die am Wagen angebrachten Kennzeichen entstempelt. Der Führerschein, den der 24-Jährige den Beamten aushändigte war weiter zur Einziehung ausgeschrieben. Der Fahrer war nicht mehr berechtigt ein Auto zu fahren. Der leicht alkoholisierte Mann lehnte einen Drogenvortest ab, weshalb er die Beamten, für die Entnahme einer Blutprobe, in ein Krankenhaus begleiten musste. Die Weiterfahrt wurde dem 24-Jährigen untersagt, außerdem wurden die Kennzeichen und der Führerschein einbehalten.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler weggefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt aktuell die Polizei Friedrichshafen, nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7.15 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Krankenhaus-Parkplatz in der Röntgenstraße einen Unfall verursachte und anschließend wegfuhr. Dabei hinterließ er an einem geparkten 1er BMW Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Verursacher können unter Tel. 07541/701-0 gemeldet werden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat im Zeitraum von Samstag 11 Uhr bis Dienstag 12 Uhr in der Straße "Am Riedlewald" einen am Fahrbahnrand parkenden Seat beschädigt und ist im Anschluss davongefahren. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher oder zu dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichhafen

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mit Konsequenzen muss ein 57-jähriger Radfahrer rechnen, der am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr zwischen Friedrichshafen und Eriskirch von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert worden war. Die Polizisten stellten an seinem E-Bike eine Modifizierung fest, die sich auf die elektrische Tretunterstützung auswirkte. Weil sein Gefährt durch die Veränderung versicherungs- und führerscheinpflichtig wurde, ermittelt die Polizei nun strafrechtlich gegen ihn.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung

Unbekannte beschädigten am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Rotkreuzstraße ein am Straßenrand aufgestelltes Holzkreuz sowie einen Zaun. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren - Liebenau

Verkehrsunfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 7.15 Uhr und 16.30 Uhr in der Siggenweiler Straße einen auf dem Parkplatz einer Stifung geparkten Opel beschädigte, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Dabei hinterließ der Verursacher zahlreiche Kratzer an der Heckstoßstange des Wagens. Der Sachschaden wird auf etwa 900 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/94320 entgegen.

Tettnang

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Auf etwa 4.500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochmorgen um 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Wangener Straße entstand. Eine 38-jährige BMW-Fahrerin hatte, von der Schöneckstraße kommend, beim Einfahren den Mercedes einer 60-jährigen Vorfahrtsberechtigten übersehen. Personen kamen bei der Kollision nicht zu Schaden.

Tettnang

Pkw fängt Feuer

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Straße "Büchel" zu einem Fahrzeugbrand, bei dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Fahrerin eines VW Polo war in Richtung Tettnang unterwegs, als der Motor ihres Pkw kurz vor der Einmündung Siggenweiler ausging. Kurz darauf kam es zu einer Rauchentwicklung im Motorraum und schließlich zu einem Brand. Durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Tettnang konnte das Feuer jedoch rasch gelöscht werden. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell