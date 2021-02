Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16 Uhr auf der Ailinger Straße ereignete. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin war in stadtauswärtige Richtung unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende 29-jährige Hyundai-Fahrer an der Kreuzung zur Meistershofener Straße verkehrsbedingt abbremsen musste. Durch die Kollision wurden der 29-Jährige und dessen 62-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch deren 25-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.300 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Geparkter Ford angefahren und geflüchtet

Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend in der Ernst-Lehmann-Straße verursachte. Da der Unbekannte, nachdem er den am Straßenrand geparkten Ford Galaxy touchiert hatte, von der Unfallstelle wegfuhr ohne sich um den hinterlassenen Schaden zu kümmern, hat das Polizeirevier Friedrichshafen Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen - Ittenhausen

Geparkten Pkw beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein Unbekannter am Montag zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr eine Delle in eine in der Ittenhauser Straße geparkte Mercedes X-Klasse geschlagen hat. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 1.200 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Geschehnissen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Pkw touchiert und weggefahren - Zeugen gesucht

Um Zeugenhinweise bittet die Polizei, nachdem ein Unbekannter am Montag gegen 10.45 Uhr in der Länderöschstraße einen Daihatsu angefahren hat und anschließend davongefahren ist. Die Daihatsu-Fahrerin saß in ihrem Wagen, während das silberne Fahrzeug des Verursachers ihren Pkw touchierte. Der Flüchtige verursachte Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die das Ereignis beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Geparkten Toyota touchiert - Unfallflucht

Nachdem ein Unbekannter am Montag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr einen in der Hochstraße geparkten Toyota Proace angefahren hat und anschließend wegfuhr ohne sich um den hinterlassenen Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden, der mutmaßlich von dem Fahrer eines roten Wagens verursacht wurde, wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei unter 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag die Fahrerseite und die Motorhaube eines am Straßenrand der Loretostraße geparkten Mini Cooper mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07541/701-0 zu melden.

Neukirch

Brandmelder löst aus - Fehlalarm

Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt am Montag gegen 16.45 Uhr die Ursache für das Auslösen einer Brandmeldeanlage im Gewerbepark in der Schulstraße war und damit für einen Einsatz der Feuerwehr Neukirch und der Polizei sorgte. Die Einsatzkräfte konnten bei der Abklärung an der Örtlichkeit weder Rauch noch Feuer feststellen und nach Zurücksetzen des Brandmelders zeitnah wieder abrücken.

Langenargen - Oberdorf

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Eine verletzte Person und Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 18 Uhr in der Kressbronner Straße ereignet hat. Ein 61-jähriger Opel-Fahrer war bei Dunkelheit und Regen von Kressbronn in Richtung Oberdorf unterwegs, als ihm auf Höhe der Einmündung Lehenweg ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Der Opelfahrer bemerkte, dass der Radfahrer auf seiner Fahrspur unterwegs war. Er bremste seinen Wagen ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Infolge der Kollision stürzte der E-Bike-Fahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Überwachung stationär aufgenommen wurde. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Dieser fiel beim Fahrrad eher gering aus. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Anfangsverdacht, dass das Fahrrad mutmaßlich "frisiert" worden war. Sollten die weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Friedrichshafen geführt werden, den Verdacht bestätigen, drohen dem 37-Jährigen auch strafrechtliche Konsequenzen, da das Gefährt durch die Typenveränderung zum S-Pedelec, führerschein- und versicherungspflichtig wäre.

Sipplingen

Einbruch in leerstehendes Altenheim

Unbekannte haben sich über das Wochenende unerlaubt Zutritt zu einem momentan unbewohnten Altenheim im Laupenweg verschafft und aus dem Gebäude eine alte Bohrmaschine, einen Winkelschleifer, eine Kabeltrommel und ein Mikrofon entwendet. Durch ein eingeschlagenes Fenster in einem Kellerschacht drangen die Einbrecher in das Gebäude ein, das momentan renoviert wird. Der Diebstahls- sowie der angerichtete Sachschaden wird auf jeweils etwa 100 Euro geschätzt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Hagnau

Unfall beim Rangieren - Polizei bittet um Hinweise

Den Unfallverursacher und weitere Zeugen sucht die Polizei, nachdem am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr ein Metallgartenzaun sowie ein Standrohr mit diversen Hinweisschildern in der Pfefferhardtstraße, Ecke Meersburger Straße, angefahren wurden. Mutmaßlich verursachte der Fahrer eines Sattelzugs beim Rangieren den Unfall. Gegen 10.30 Uhr wurde in Tatortnähe ein auffälliger Lastwagen mit schwarzem Plane und einem abgebildeten Gabelstapler gesichtet. Hinweise zum Unfall und zum beschriebenen Lkw nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Salem

Vorfahrtsmissachtung - zwei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, ereignete sich am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der L 205 zwischen Bermatingen und Neufrach. Ein 86-jähriger Fiat-Lenker fuhr von Mittelstenweiler kommend auf die Landstraße ein und übersah dabei den VW Touareg eines aus Bermatinger Richtung kommenden, vorfahrtsberechtigten 53-Jährigen. Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurde der Fiat von der Fahrbahn geschleudert und kam in einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Liegen. Während der 86-jährige Unfallverursacher schwere Verletzungen erlitt und von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden musste, kam der VW-Fahrer mit eher leichteren Verletzungen davon. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beim Verkehrsunfall entstand am Fiat Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Am VW wird der Schaden auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme, die bis etwa 12.30 Uhr andauerte, war die L 205 voll gesperrt. Neben zahlreichen Einsatzkräften des Rettungsdienstes waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Neufrach und Bermatingen am Einsatzort.

