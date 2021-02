Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 01.02.2021 Ermittlungserfolg gegen Einbrecher

Bodenseekreis / Ravensburg (ots)

Ermittlern des Polizeipräsidiums Ravensburg ist ein Ermittlungserfolg gegen ein Einbrecherduo gelungen. Die zwei Männer im Alter von 33 und 37 Jahren, die im Verdacht stehen, für zahlreiche Einbrüche in Kleingewerbe, Vereinsheime, Freizeiteinrichtungen und Arztpraxen in der Zeit von Anfang September bis Mitte Oktober vergangenen Jahres verantwortlich zu sein, befinden sich bereits in Untersuchungshaft, nachdem das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz Haftbefehle erlassen hat.

Einen der Beschuldigten nahmen Beamte auf frischer Tat bei einem Einbruch im Bereich Überlingen Mitte Oktober fest, der Andere war den Ermittlern wenige Tage zuvor im Bereich Horgenzell mit einem gestohlenen Pkw ins Netz gegangen.

Im Rahmen der polizeilichen Folgemaßnahmen fanden die Ermittler bei beiden Tatverdächtigen jeweils umfangreiche Beweismittel, die eine Mitwirkung an zahlreichen weiteren Taten nahelegten.

Der eigens zur Aufarbeitung der Einbruchsserie eingerichteten Ermittlungsgruppe bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gelang es zwischenzeitlich, dem Duo die Beteiligung an nahezu 50 Straftaten, vorwiegend Einbruchs- und Diebstahlsdelikten, nachzuweisen. Mit der Beute aus den Straftaten, die überwiegend im Raum Überlingen, Ravensburg, Horgenzell und Wilhelmsdorf begangen wurden, dürften die beiden Tatverdächtigen mutmaßlich ihren Lebensunterhalt bestritten haben.

