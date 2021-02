Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrerin bei Ausweichmanöver verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin erlitten, die am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr auf der Landesstraße 218 zwischen Storzingen und Neuhaus einem Wildtier ausweichen musste. Um eine Kollision zu verhindern, steuerte die 21-Jährige ihren Toyota nach rechts von der Straße. Dabei prallte sie mit dem Kopf gegen das Lenkrad und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Toyota entstand augenscheinlich kein Schaden.

Sigmaringendorf

Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Zeugen

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 79 Jahre alte Fußgängerin am Freitagmorgen gegen 11 Uhr von einem Auto touchiert wurde, sucht das Polizeirevier Sigmaringen. Eine 70 Jahre alte Autofahrerin wollte von der Straße Lauchertbühl in die Hauptstraße einbiegen und übersah an der Einmündung die Fußgängerin. Mit ihrem Dacia stieß sie leicht gegen die 79-Jährige, die daraufhin zu Fall kam. Sie erlitt durch den Sturz eine leichte Kopfverletzung und musste von einem Rettungswagen vor Ort medizinisch versorgt werden. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 07571 / 104-0 zu melden.

Schwenningen

Brandalarm

Wegen eines Brandalarms ist die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen am Sonntag um kurz vor 12 Uhr in die Hauptstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienaus hatte ausgelöst und Anwohner verständigten den Notruf. Da die Türe der betreffenden Wohnung nicht geöffnet wurde, verschaffte sich die Feuerwehr Zutritt. Als Ursache machten die Wehrleute Rauch aus einem benachbarten Kamin aus. Dieser war vom Wind durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung geweht worden und hatte dort für die Alarmauslösung gesorgt.

Stetten a. k. M.

Blechschaden nach Unfall

Auf etwa 6.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 218 entstand. Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer, der aus Richtung Schwenningen kam, erkannte zu spät, dass sein Vordermann auf Höhe der Abzweigung in die Albstraße bremste, um abzubiegen. Er fuhr wuchtig auf den vorausfahrenden Skoda auf. Glücklicherweise blieben er sowie auch der vorausfahrende 56-Jährige unverletzt.

Pfullendorf

Fahrer unter Drogeneinfluss

Wegen des dringenden Verdachts, unter Drogeneinwirkung ein Auto gefahren zu haben, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf gleich gegen zwei Männer. Diese waren unabhängig voneinander am Sonntag von einer Pfullendorfer Polizeistreife kontrolliert worden. In der Otterswanger Straße stoppten die Beamten gegen 11 Uhr einen 27-Jährigen, bei dem ein Schnelltest positiv auf THC reagierte. Einen 30-Jährigen kontrollierte die Streife später an diesem Tag, gegen 21 Uhr, in der Franz-Xaver-Heilig-Straße. Während der Kontrolle zeigte der Fahrer typische Anzeichen für die Wirkung von Betäubungsmitteln. Für beide Männer endete die Fahrt an Ort und Stelle. Sie mussten die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, so müssen beide mit einer Anzeige, einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten im Verkehrsregister rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell