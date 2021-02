Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen-Fischbach

Mit Pkw unbekannten Sattelzug touchiert - Polizei bittet um Hinweise

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am Freitagabend gegen 19.15 Uhr bei der Einmündung der Meersburger Straße in die Bundesstraße ein Verkehrsunfall, zu welchem die Polizei nun um Hinweise zu einem unbekannten Sattelzug bittet. Eine 50-Jährige fuhr auf die B 31 in Richtung Immenstaad ein und überholte im zweispurigen Bereich drei Lastwagen. Als sie bemerkte, dass es einspurig wurde, zog sie abrupt auf die rechte Fahrbahn und touchierte dabei den unbekannten Lkw mit ihrem Fahrzeugheck. Dessen Fahrer tätigte nach dem Unfall mehrfach die Lichthupe. Da die 50-Jährige zunächst jedoch keinen Zusammenstoß bemerkt hatte, setzte sie ihre Fahrt fort. Erst am Sonntag stellte sie den Schaden an ihrem Wagen fest und kontaktierte daraufhin die Polizei. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den vermeintlich beschädigten Sattelzug geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden. Der entstandene Sachschaden kann momentan nicht beziffert werden.

Friedrichshafen-Wiggenhausen

Fahrradanhänger aus Keller gestohlen

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag einen Fahrradanhänger zum Transport von Kindern aus dem Keller eines Wohnhauses in der Eintrachtstraße gestohlen haben, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Langenargen

Trunkenheitsfahrt

Unter erheblichem Alkoholeinfluss stand ein 53-jähriger Pkw-Fahrer, der am Samstagabend gegen 21 Uhr im Bereich Langenargen von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurde. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über ein Promille ergab, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme. Der 53-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Tettnang

Unter Drogeneinwirkung und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Trotz Fahrverbot und unter der Wirkung berauschender Mittel war ein 39-jähriger Autofahrer am Samstagabend im Bereich Laimnau unterwegs. Bereits am Vortag war er einer Streifenwagenbesatzung in Tettnang aufgefallen, als er kurz vor einer Kontrollstelle der Polizei seinen PKW gewendet hatte. In der Überprüfung hatte er angegeben, dass er seinen Führerschein zuhause liegen gelassen habe. Im Nachgang konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot vorlag. Nun konnte er erneut in seinem Fahrzeug bei einer Kontrolle angetroffen werden, bei der die Beamten zusätzlich drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten. Da sich der Verdacht bei einem Vortest bestätigte, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo sie eine Blutentnahme veranlassten. Ihm wurde das erneute Weiterfahren ausdrücklich untersagt. Unter Anderem wird nun wegen mehrfachem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel gegen ihn ermittelt.

Tettnang

Spiegel abgefahren und weggefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt aktuell das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag den Spiegel eines in der Ravensburger Straße geparkten VW touchierte und anschließend wegfuhr. Dabei hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da an der Unfallstelle diverse Fahrzeugteile aufgefunden wurden, liegt es nahe, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Daimler-Chrysler handelt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, die Polizei unter Tel. 07541/701-0 zu kontaktieren.

Meersburg

Angebrannter Kaffee löst Feuerwehreinsatz aus

Mit drei Fahrzeugen und mehr als ein Dutzend Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Meersburg am Sonntagabend gegen 9 Uhr in die Vorburggasse aus, nachdem im dortigen Museum ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Wie sich herausstellte, hatte abgebrannter Kaffee auf einer Herdplatte für starke Rauchentwicklung gesorgt. Durch rasches Eingreifen konnte die Entstehung eines Brandes bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Bermatingen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Deutlich unter der Wirkung alkoholischer Getränke war ein 56-jähriger Autofahrer, der am Sonntagmorgen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen in Bermatingen kontrolliert wurde. Da die Atemalkoholmessung beim Fahrer einen Wert von nahezu 1,7 Promille ergab, musste er die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des 56-Jährigen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Uhldingen-Mühlhofen

Unter Drogeneinwirkung unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 24-jähriger Autofahrer rechnen, der am Sonntag von Beamten des Polizeireviers Überlingen kontrolliert wurde. Die Polizisten stellten bei dem jungen Mann deutliche Ausfallerscheinungen fest und fanden im Pkw und einer Tasche zahlreiche kleinere Mengen illegaler Substanzen und Betäubungsmittel-Utensilien. Da sich der Verdacht bei einem Drogenvortest, der auf THC und Amphetamin positiv reagierte, bestätigte, veranlassten die Polizeibeamten in einem nahgelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme. Bei der anschließenden Durchsuchung an der Wohnanschrift des 24-Jährigen stellten die Beamten noch Rückstände von Marihuana fest. Die Drogen und verdächtigen Utensilien wurden beschlagnahmt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung sowie ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

