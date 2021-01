Polizeipräsidium Ravensburg

Gammertingen

Küchenbrand durch Erwärmen von Wachs

Am Samstag kurz nach 14 Uhr kam es zu einem Küchenbrand in der Gamhartstraße. Ein 16-jähriger erwärmte Wachs in einem Topf auf dem Herd. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündete sich das Wachs. Der eigens unternommene Löschversuch mit Wasser führte zu einer Stichflamme und setzte die Dunstabzugshaube in Brand. Die 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bekommen. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Dennoch standen Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt vor Ort zur Verfügung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 bis 15.000 Euro.

