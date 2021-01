Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Polizei löst Corona-Party auf

Aufgrund eines Hinweises über eine stattfindende Party überprüfte die Polizei am Freitag, gegen 21:40 Uhr, besagte Wohnung in Sigmaringen. Insgesamt wurden sieben Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten anlässlich einer privaten Geburtstagsparty angetroffen. Die Beamten beendeten die Feierlichkeit. Die Betroffenen zeigten sich einsichtig und traten den Nachhauseweg an. Entsprechende Anzeigen gegen die geltende Corona-Verordnung wurden gefertigt.

Bad Saulgau

Pkw-Lenkerin unter Drogeneinwirkung

Im Rahmen der Kontrolle einer 25-jährigen Pkw-Lenkerin, welche am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr mit ihrem Pkw Mini die Umgehungsstraße in Richtung Tankstelle befuhr, ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain, weshalb die Beamte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlassten und die Weiterfahrt untersagten. Die Betroffene hat nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

